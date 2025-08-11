Я нашел ошибку
Главные новости:
В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом

11 августа 2025 14:58
90
В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.

В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дома. В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома. 

Некоммерческая организация обязана была провести ремонт крыши жилого дома в рамках региональной программы. Однако обязанности по обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома исполнены не были. Суд, рассмотрев материалы дела, обязал  организацию произвести  текущий ремонт крыши по ул. Декабристов.

Однако время, определённое судом, шло, а ремонт не проводился. В связи с тем, что организация не выполнила свои обязательства в установленный срок, в отношении нее судебными приставами было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудники Службы вручили руководству организации требование об исполнении решения суда, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По причине неисполнения решения суда в установленный срок, судебный  пристав запретила организации-должнику вносить изменения в ЕГРЮЛ.

Тут же изыскав возможность, организация отремонтировала крышу многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУФССП СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Сам/обл

Теги: Судебные приставы Сызрань

