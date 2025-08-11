В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом

90

В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли многоквартирного дома. В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.

Некоммерческая организация обязана была провести ремонт крыши жилого дома в рамках региональной программы. Однако обязанности по обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома исполнены не были. Суд, рассмотрев материалы дела, обязал организацию произвести текущий ремонт крыши по ул. Декабристов.

Однако время, определённое судом, шло, а ремонт не проводился. В связи с тем, что организация не выполнила свои обязательства в установленный срок, в отношении нее судебными приставами было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудники Службы вручили руководству организации требование об исполнении решения суда, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По причине неисполнения решения суда в установленный срок, судебный пристав запретила организации-должнику вносить изменения в ЕГРЮЛ.

Тут же изыскав возможность, организация отремонтировала крышу многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУФССП СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Сам/обл