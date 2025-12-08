Я нашел ошибку
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
Вновь команда соберется в январе, чтобы пройти медобследование, а затем отправится на учебно-тренировочные сборы в Турции.
«Крылья Советов» после матча в Калининграде ушли в зимний отпуск
Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч рублей. Об этом сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин: выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка, не облагаемая НДФЛ и страховыми взносами, вырастет до миллиона
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Фирма «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок

На первом этапе производство начнет выпуск альбомов «Фирмы Мелодия», в дальнейшем планируется расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

Советская фирма «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Первой пластинкой стала знаменитая советская аутогенная тренировка 1980-х годов, созданная в ялтинском санатории «Энергетик» в рамках программ по здоровому образу жизни. В стартовую партию также вошли альбомы «По волне моей памяти» Давида Тухманова, «Disco Alliance» латвийской группы Zodiac и альбом казахстанского ВИА «Дос-Мукасан».

Пластинки напечатаны в 2025 году по матрицам, изготовленным с оригинальных мастер-лент. В издания включены оригинальные аннотации музыкального критика Дениса Бояринова и кандидата психологических наук Натальи Кисельниковой.

На первом этапе производство начнет выпуск альбомов «Фирмы Мелодия», в дальнейшем планируется расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

 

