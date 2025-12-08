 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты

В Самаре состоялся фестиваль «Урок футбола», организованный Российским футбольным союзом при поддержке администрации города Самары. 6+

Его участниками стали ученики школ №№ 154, 34, 72, 27, 178, 7, 128, 90, 150, 67, 22, 133, Лицея «Созвездие» № 131, Самарского медико-технического лицея, а также Гимназии № 133. Ребята потренировались и сыграли в футбол с известными футболистами.

«Футбол – одна из самых популярных игр в Самаре. Уверен, нашим школьникам «Урок футбола» запомнится надолго. Выйти на поле крытого манежа «Самара Арены» вместе с известными футболистами, получить возможность пообщаться с ними, посмотреть, как они играют вживую – это дорогого стоит. Не обязательно ребята в будущем станут профессиональными футболистами, но совершенно точно они проникнутся духом этой великой игры и чаще будут бывать на трибунах во время матчей наших «Крыльев Советов». Благодарю Российский футбольный союз и всех футболистов за этот опыт и незабываемые эмоции для наших детей!»

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Вместе со школьниками разминку и сами матчи провели призёр чемпионата Европы 2008 года, чемпион России, обладатель Кубка России в составе «Локомотива», заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу, чемпион мира по бисиклетам, амбассадор проекта в Ярославской области Борис Никоноров.

Фото: пресс-служба администрации Самары