Путин: выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка, не облагаемая НДФЛ и страховыми взносами, вырастет до миллиона

Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Так, с первого января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.