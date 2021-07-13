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На Волге в Сызрани искали должников

13 июля 2021 11:30
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На Волге в Сызрани искали должников

Судебные приставы г. Сызрани провели рейд в акватории р. Волги и в рамках акции «Должник на воде» проверили владельцев маломерных судов на долги.

Жители г. Сызрани, проводящие свой досуг на моторных лодках и катерах, встретились на водных просторах с сотрудниками отделений судебных приставов № 1 и 2 г. Сызрани. Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России в рамках акции «Должник на воде» проверили граждан на наличие задолженностей, а так же напомнили им о мерах, применяемых к должникам, не желающим исполнять свои обязательства. 

За один день сотрудниками Службы на наличие задолженности проверено с помощью приложения «ФССП» 72 гражданина, из которых 6 оказались должниками. После разъяснения о мерах принудительного воздействия, таких как исполнительский сбор, должники полностью погасили задолженности на общую сумму в 9 тысяч рублей.

Также гражданам вручено 73 листовки, информирующих о работе «Банка данных исполнительных производств», и установлено 8 приложений «ФССП».

Акция «Должник на воде» продлиться до сентября.

Теги: Волга судебные приставы Сызрань

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