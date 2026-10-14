На заседании облправительства представлены прогноз социально-экономического развития региона и проект областного бюджета на ближайшие три года

В среду, 14 октября 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарского региона под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова. Был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.

На заседании были представлены итоги социально-экономического развития Самарской области за восемь месяцев 2026 года и ожидаемые итоги развития за 2026 год, а также прогноз социально-экономического развития региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

В докладе об итогах социально-экономического развития региона заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алина Искакова отметила, что в 2026 году экономика региона развивается на фоне сохраняющихся внешних рисков, но при этом демонстрирует устойчивость: «Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за январь – июль составил 100,2% – это чуть выше общероссийского показателя».

Ключевой индикатор развития региона – объем валового регионального продукта, по оценке, составит 3,5 трлн рублей – на 267,3 млрд рублей больше, чем в 2025 году. В сопоставимых ценах рост сложится на уровне 100,2%.

В промышленности растет отгрузка продукции – за 8 месяцев она увеличилась на 8,6%, почти до 2 трлн рублей. По этому показателю наш регион на втором месте в ПФО. Но индекс промпроизводства пока ниже прошлогодних значений – 98,9%.

В отраслевом разрезе наблюдается выраженная дифференциация. Положительный вклад в экономический рост вносит строительная сфера. За 8 месяцев объем строительных работ увеличился на 13,3%, по итогам года ожидается рост показателя на 4,8%. Введено в эксплуатацию свыше 1 тысячи квадратных метров жилья, в целом за год планируется ввести почти 1,7 млн кв. метров жилья.

В силу объективных причин снижается инвестиционная активность. По оценке, за 2026 год в экономику региона будет вложено свыше 577 млрд рублей инвестиций, но в сопоставимых ценах показатель сложится ниже уровня 2025 года.

Показатели благосостояния (заработная плата и среднедушевые денежные доходы населения) демонстрируют положительную динамику, которая сохранится до конца 2026 года.

Прогноз социально-экономического развития Самарской области на

2027 – 2029 годы представлен в двух вариантах – базовом и консервативном, которые различаются степенью влияния внешних факторов.

Основой роста экономики региона в среднесрочной перспективе станут инвестиции в модернизацию традиционных и новых отраслей, расширение экспорта, развитие логистики, инфраструктуры, технологического предпринимательства и внедрение искусственного интеллекта, повышение производительности труда.

По базовому варианту прогноза в 2027 году индекс физического объема валового регионального продукта составит 102,5%. В целом за прогнозный период ВРП достигнет 4,3 трлн рублей и в сопоставимых ценах увеличится на 9,1%, что выше общероссийских значений. По консервативному варианту прогноза темпы развития будут более сдержанными: прирост ВРП за три года в сопоставимых ценах составит 3,1%.

В прогнозном периоде основной вклад в экономический рост обеспечат обрабатывающие производства, в том числе развитие как действующих, так и новых компетенций, сельское хозяйство, строительство, отрасли транспорта и связи, торговля и др.

Председатель областного Правительства призвал коллег активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регион: «Сейчас важно сосредоточиться на этом направлении и активно работать, мотивировать инвесторов».

Также на заседании облправительства рассмотрели вопрос о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Проект главного финансового документа региона представила заместитель председателя Правительства - министр финансов Ольга Собещанская.

Главными приоритетами бюджетной политики на предстоящую трёхлетку определены выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных целей и национальных проектов, а также развитие инфраструктуры и муниципальных образований. Значительная часть расходов приходится на поддержку семей с детьми, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

«Благодарю всех коллег за совместную работу над проектом бюджета Самарской области, его формирование шло непросто, но все отнеслись с пониманием. Это основной закон, по которому мы с вами будем жить в ближайшие три года»,- подчеркнул Виталий Шабалатов.

При формировании расходов учтена ежегодная индексация с 1 января публично-нормативных обязательств и иных мер, подлежащих индексации в соответствии с региональным законодательством, — на 5%. С 1 сентября предусмотрена индексация стипендий для студентов государственных образовательных учреждений СПО на 4%. Выплаты, размер которых зависит от величины прожиточного минимума, с 1 января 2027 года увеличиваются на 6,8%. На 4% индексируются выплаты на питание детей из многодетных семей, семей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также учащихся 1–4 классов. Приоритетом остаётся завершение строительства начатых объектов и недопущение снижения расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и меры социальной поддержки.

Отдельное внимание – оплате труда работников бюджетной сферы. На федеральном уровне сохраняется задача о повышении заработной платы «указных» категорий, а также принято решение об увеличении МРОТ до 28 935 рублей. С учётом этого в регионе решено дополнительно с 1 октября проиндексировать зарплату всех бюджетников на 4%.

При подготовке законопроекта проведена работа по структурированию государственных программ: они сконцентрированы и синхронизированы с национальными целями и стратегическими приоритетами развития Самарской области. Ключевые задачи – оптимизация системы действующих госпрограмм, повышение управляемости процессов, усиление ответственности исполнительных органов власти, а также повышение эффективности стратегического планирования. Вместо 47 государственных программ теперь действует 21, а число ответственных исполнителей сокращено до 20.

Основные направления расходов охватывают поддержку здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, транспортной системы и муниципальных образований. Отдельный блок – меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей: прямые выплаты, жилищные и медицинские меры, транспортные льготы, поддержка детей. Предусмотрена реализация 11 национальных проектов по всем ключевым целям развития.

Мероприятия по мобилизации доходов и повышению эффективности расходов отражены в плане по оздоровлению государственных финансов. Бюджет устойчив, сбалансирован, а государственный долг находится на безопасном уровне.

«Бюджет 2027-2029 годов учитывает все федеральные и региональные приоритеты, формируя финансовую основу для реализации национальных целей, поставленных Президентом РФ, и исполнения поручений Губернатора», – отметила Ольга Собещанская.

Члены Правительства региона поддержали представленный проект. В четверг главный финансовый документ региона будет внесён в Самарскую Губернскую Думу.

Председатель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева отметила, что в областном парламенте всё готово для рассмотрения главного финансового документа региона: «В парламенте готов график прохождения проекта бюджета. Завтра мы ждем его внесение в Думу. Первое чтение запланировано на 10 ноября. В окончательном чтении мы планируем принять закон об областном бюджете до 30 ноября. Эта большая работа будет проходить с участием министерств областного правительства и всех заинтересованных ведомств».

Фото: пресс-служба правительства СО