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Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев принял участие в совещании полпреда Игоря Комарова с главами регионов ПФО

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На совещании полпреда Игоря Комарова с главами регионов ПФО были подведены итоги выборов. Особое внимание уделили участию в голосовании ветеранов СВО, защитников Отечества.

На нем в том числе были подведены итоги выборов. Особое внимание уделили участию в голосовании ветеранов СВО, защитников Отечества. От Самарской области в Госдуму РФ избран Герой России Денис Портнягин.

Кроме того, обсуждалась важность бесперебойной работы социальной инфраструктуры в отопительном периоде, оперативное устранение аварий.

— Будем усиливать работу по профилактике радикализации молодежи и гражданско-правовому воспитанию, — написал губернатор Самарской области в своем канале в МАКСе.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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