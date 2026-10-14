Вячеслав Федорищев принял участие в совещании полпреда Игоря Комарова с главами регионов ПФО

На нем в том числе были подведены итоги выборов. Особое внимание уделили участию в голосовании ветеранов СВО, защитников Отечества. От Самарской области в Госдуму РФ избран Герой России Денис Портнягин.

Кроме того, обсуждалась важность бесперебойной работы социальной инфраструктуры в отопительном периоде, оперативное устранение аварий.

— Будем усиливать работу по профилактике радикализации молодежи и гражданско-правовому воспитанию, — написал губернатор Самарской области в своем канале в МАКСе.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области