Самарская делегация принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Молодежный день РЭН-2026 – открытие Международного форума «Российская энергетическая неделя» - состоялось 14 октября 2026 года в Москве. В нем участвуют более 2 000 школьников, студентов и молодых специалистов из России, стран СНГ и БРИКС.



Это событие, где вся энергетика объединяется в едином пространстве: государственная повестка, отраслевые достижения и международное сотрудничество.



На форуме участники представляют свои инженерные и цифровые разработки, обсуждают перспективы топливно-энергетического комплекса с руководителями компаний и органов власти, а также знакомятся с карьерными возможностями отрасли.



Делегацию Самарской области представляют:



Максим Гаврилов, молодежный министр энергетики и ЖКХ Самарской области;



Анастасия Спиридонова, начальник отдела договорной работы управления капитального строительства ПАО «Т Плюс»;



Анастасия Зубкова, расчетный специалист первой категории группы по работе с предприятиями ЖКХ отдела по работе с коммерческими потребителями АО «Самарагорэнергосбыт»;



Елизавета Кузнецова, ведущий инженер группы повышения эффективности производства ТЭЦ ПАО «Т Плюс»;



Ярослава Молоткова, лидер клуба Амбассадоров ГК «Россети»;



Анастасия Кутявина, главный специалист отдела технологических присоединений филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;



Наталья Можаева, главный специалист управления персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС».

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области