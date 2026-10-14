В четвертом туре группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику".

Счет в матче на 10 минуте открыл экс-самарец Егор Голенков – 0:1.

На 72 минуте встречи после подачи углового Илья Кирш головой переправил мяч в ворота Евгения Фролова и установил окончательный счет матча – 0:2.

В следующем матчи "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают воронежский "Факел. Игра 11 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 17 октября, в 15:00.