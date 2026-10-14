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«Доступная среда не имеет границ»: в Самаре прошёл межрегиональный форум «Путёвка в жизнь»

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Мероприятие прошло при поддержке федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия».

В отеле «Реальянс Самара» состоялся межрегиональный форум «Путёвка в жизнь: обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Взаимодействие органов власти и НКО». Мероприятие прошло при поддержке федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия».

Форум собрал представителей органов государственной власти, некоммерческих организаций, экспертного сообщества и граждан с инвалидностью из разных регионов. Цель — не просто обозначить существующие проблемы, а выработать работающие механизмы их решения.

Программа форума была построена по двум направлениям: архитектура и проектирование доступной среды, а также роль НКО в её создании. Участники обменялись успешными региональными практиками адаптации объектов социальной инфраструктуры — здравоохранения, образования, транспорта, культуры. Итогом работы должна стать резолюция с конкретными предложениями для госорганов и «дорожная карта» межрегионального сотрудничества.

«Форум призван не просто обсудить проблемы, а запустить конкретные механизмы их решения через сотрудничество власти, общества и бизнеса — с измеримым результатом для улучшения качества жизни маломобильных групп населения», — подчеркнул  председатель общественного совета партпроекта «Единая страна — Доступная среда» в Самарской области Евгений Печерских.

Модераторами выступили эксперты высшей категории системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов «Мир, доступный для всех» Лев Гутман и Евгений Бухаров — признанные специалисты в области безбарьерной среды, в том числе по подготовке Паралимпийских игр в Сочи и Кубка мира по футболу «Россия-2018».

С приветственным словом на открытии выступили координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, уполномоченный по правам инвалидов Самарской области Екатерина Куприянова, региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Евгений Печерских и другие почётные гости.

К участникам обратилась руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Петшик: «Доступная среда для человека с инвалидностью — это основа его жизни в социуме. Любой человек должен иметь возможность выйти из дома, добраться до остановки, сесть в автобус, попасть на объект социальной инфраструктуры и получить там необходимую услугу. И в этом зале собрались те люди, для которых организация доступной среды — не просто слова. Хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию и неравнодушие. Вы не просто говорите о проблемах — вы каждый день работаете над тем, чтобы мир вокруг становился удобнее и доступнее для всех».

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и обеспечению равных возможностей для людей с инвалидностью. Партийный проект «Единая страна — доступная среда» направлен на постоянный мониторинг доступности социальных объектов, содействие реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включая участников СВО, а также на поддержку общественных организаций, работающих с такими гражданами, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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