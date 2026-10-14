«Время остановилось в 19:17»: юные самарцы узнали о профессиях, которые исчезли с улиц города

Я нашел ошибку
Главные новости:
На совещании полпреда Игоря Комарова с главами регионов ПФО были подведены итоги выборов. Особое внимание уделили участию в голосовании ветеранов СВО, защитников Отечества.
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании полпреда Игоря Комарова с главами регионов ПФО
Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало аналитический доклад «Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Российской Федерации 2025».
Самарская область в тройке лидеров рейтинга АСИ по ряду показателей поддержки семей
14 октября состоялось заседание Правительства Самарского региона под председательством председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова.
На заседании облправительства представлены прогноз социально-экономического развития региона и проект областного бюджета на ближайшие три года
С октября 2026 по апрель 2027 года в Самаре пройдёт городской литературный фестиваль «Белая ладья».
В Самаре стартует литературный фестиваль «Белая ладья»
В следующем матчи "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают воронежский "Факел. Игра 11 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 17 октября, в 15:00.
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Балтике" - 0:2
Ежегодно в Самарской области выявляется порядка 2000 новых случаев рака молочной железы. При условии раннего выявления заболевание успешно поддается лечению.
Более 1000 операций по поводу рака молочной железы провели в Самарском онкодиспансере в 2026 году
Молодежный день РЭН-2026 – открытие Международного форума «Российская энергетическая неделя» - состоялось 14 октября 2026 года в Москве.
Самарская делегация принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя»
Спортплощадка построена в 2026 году за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области».
В Жигулевске на улице Репина появилась новая спортплощадка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.87
-0.05
EUR 93.77
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

«Время остановилось в 19:17»: юные самарцы узнали о профессиях, которые исчезли с улиц города

228
Для воспитанников детских центров Самары в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» прошла экскурсия от Города-курорта, посвящённая утраченным и забытым профессиям областной столицы.

Для воспитанников детских центров Самары в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» прошла экскурсия от Города-курорта, посвящённая утраченным и забытым профессиям областной столицы.

Ребята вместе с региональным координатором партийного проекта Алексеем Долматовым открыли знакомые улицы с новой стороны — там, где сегодня просто спешат прохожие, когда-то кипела совсем другая жизнь. Участники экскурсии узнали множество исторических фактов.

Площадь Революции в дореволюционные годы была биржей извозчиков-лихачей. Здесь юные самарцы разобрались, на какие категории делились извозчики, чем «ваньки» отличались от «лихачей», почему езда на верблюдах в Самаре была запрещена днём, сколько зарабатывали возчики и как выглядели.

Дальше маршрут привёл к магазину Валерия Николаевича Покидышева на улице Ленинградской — там ребята познакомились с профессией «мальчика на побегушках», по сути дореволюционного доставщика. А у старейшего кинотеатра Самары, «Художественного», речь зашла о таперах: сколько они зарабатывали, в чём состояли особенности работы и когда эта профессия исчезла.

Напротив лютеранской кирхи говорили о ледоколах — ребята узнали, кто такие «кабаны» и «кабанчики», а возле особняка Николая Иванцова участники познакомились с самой популярной профессией Самары до революции — горбачами и ключниками, грузчиками на хлебных пристанях.

Улица Некрасовская открыла историю афеней-ходебщиков — торговцев, ходивших по крестьянским дворам Самарской губернии. На улице Белогвардейской речь зашла о кислощевниках и избитинщиках: кислые щи, которыми в Самаре называли домашний квас с изюмом, — сколько они стоили, сколько мог заработать торговец за сезон и какое отношение он имеет к созданию первого мороженого в городе.

Не обошли стороной и тряпичников, находивших товар на городских свалках, а история дворника показала, чем эта профессия отличалась от современной и зачем ему нужен был свисток. А завершилась экскурсия на улице Молодогвардейской рассказом о фонарщике: он работал всего 18 дней в году, имел особую форму, а самарские фонари, в отличие от фонарей в других городах, достигали четырёх метров в высоту.

«Подобные экскурсии уже стали доброй традицией, запущенной в рамках проекта, и они востребованы и очень интересны для детей. Ребята получили возможность увидеть свой город по-новому: не просто как череду знакомых улиц и зданий, а как живое пространство, где когда-то кипела жизнь, звучали голоса, шла работа. О многих профессиях, с которыми мы сегодня познакомились, редко прочтёшь в учебниках, но именно они когда-то делали город живым. Ни одной из них сегодня нет на улицах Самары — но без них наш город не был бы такой, какой он есть»,Самарского регионального отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" — отметил Алексей Долматов.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» сохранение культурного наследия и обеспечение доступности культуры для жителей всех регионов определено как одна из важнейших задач. Партийный проект «Культура малой Родины» направлен на комплексную модернизацию учреждений культуры в малых городах и сельской местности, поддержку театров, библиотек, домов культуры и детских школ искусств, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие прошло при поддержке федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия».
14 октября 2026, 17:33
«Доступная среда не имеет границ»: в Самаре прошёл межрегиональный форум «Путёвка в жизнь»
Мероприятие прошло при поддержке федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия». Политика
194
6 октября в Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».
07 октября 2026, 16:23
«Единая Россия» в Самарской области: кандидаты на ключевые посты и обновление отделения
6 октября в Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Политика
1241
Сторонник партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель и многодетный отец Дмитрий Пальцев из села Дмитриевка Нефтегорского района лично отправил крупную партию гуманитарной помощи в госпиталь города Луганск. Общий вес груза составил 40 тонн прод
07 октября 2026, 15:39
40 тонн гуманитарной помощи из Нефтегорского района : многодетный отец и сторонник «Единой России» Дмитрий Пальцев поддержал госпиталь в Луганске
Сторонник партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель и многодетный отец Дмитрий Пальцев из села Дмитриевка Нефтегорского района лично... Политика
1367
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
14 октября 2026  10:18
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
348
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
601
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
616
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
13 октября 2026  11:46
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
591
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
12 октября 2026  11:58
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
640
Весь список