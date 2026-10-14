«Время остановилось в 19:17»: юные самарцы узнали о профессиях, которые исчезли с улиц города

Для воспитанников детских центров Самары в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» прошла экскурсия от Города-курорта, посвящённая утраченным и забытым профессиям областной столицы.

Ребята вместе с региональным координатором партийного проекта Алексеем Долматовым открыли знакомые улицы с новой стороны — там, где сегодня просто спешат прохожие, когда-то кипела совсем другая жизнь. Участники экскурсии узнали множество исторических фактов.

Площадь Революции в дореволюционные годы была биржей извозчиков-лихачей. Здесь юные самарцы разобрались, на какие категории делились извозчики, чем «ваньки» отличались от «лихачей», почему езда на верблюдах в Самаре была запрещена днём, сколько зарабатывали возчики и как выглядели.

Дальше маршрут привёл к магазину Валерия Николаевича Покидышева на улице Ленинградской — там ребята познакомились с профессией «мальчика на побегушках», по сути дореволюционного доставщика. А у старейшего кинотеатра Самары, «Художественного», речь зашла о таперах: сколько они зарабатывали, в чём состояли особенности работы и когда эта профессия исчезла.

Напротив лютеранской кирхи говорили о ледоколах — ребята узнали, кто такие «кабаны» и «кабанчики», а возле особняка Николая Иванцова участники познакомились с самой популярной профессией Самары до революции — горбачами и ключниками, грузчиками на хлебных пристанях.

Улица Некрасовская открыла историю афеней-ходебщиков — торговцев, ходивших по крестьянским дворам Самарской губернии. На улице Белогвардейской речь зашла о кислощевниках и избитинщиках: кислые щи, которыми в Самаре называли домашний квас с изюмом, — сколько они стоили, сколько мог заработать торговец за сезон и какое отношение он имеет к созданию первого мороженого в городе.

Не обошли стороной и тряпичников, находивших товар на городских свалках, а история дворника показала, чем эта профессия отличалась от современной и зачем ему нужен был свисток. А завершилась экскурсия на улице Молодогвардейской рассказом о фонарщике: он работал всего 18 дней в году, имел особую форму, а самарские фонари, в отличие от фонарей в других городах, достигали четырёх метров в высоту.

«Подобные экскурсии уже стали доброй традицией, запущенной в рамках проекта, и они востребованы и очень интересны для детей. Ребята получили возможность увидеть свой город по-новому: не просто как череду знакомых улиц и зданий, а как живое пространство, где когда-то кипела жизнь, звучали голоса, шла работа. О многих профессиях, с которыми мы сегодня познакомились, редко прочтёшь в учебниках, но именно они когда-то делали город живым. Ни одной из них сегодня нет на улицах Самары — но без них наш город не был бы такой, какой он есть»,Самарского регионального отделения

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" — отметил Алексей Долматов.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» сохранение культурного наследия и обеспечение доступности культуры для жителей всех регионов определено как одна из важнейших задач. Партийный проект «Культура малой Родины» направлен на комплексную модернизацию учреждений культуры в малых городах и сельской местности, поддержку театров, библиотек, домов культуры и детских школ искусств, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".