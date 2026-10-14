В Жигулевске на улице Репина появилась новая спортплощадка

Спортплощадка построена в 2026 году за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» и стратегии социально- экономического развития региона, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым.

Это открытое плоскостное сооружение 56х28 метров со спортивным покрытием «искусственная трава» с разметкой для футбола, хоккейной коробкой, освещением и спортивным оборудованием для мини-футбола и хоккея.

Летом здесь можно проводить тренировки и играть в футбол, а зимой заливать поле и играть в хоккей и кататься на коньках

Всего в Самарской области в 2026 году построена 41 новая спортивная площадка, из них 11 - именно такого типа.

Развитие спортивной инфраструктуры делает занятия физкультурой и спортом доступными для населения, что напрямую влияет на качество жизни граждан.

Фото: минспорта СО