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Самарская область в тройке лидеров рейтинга АСИ по ряду показателей поддержки семей

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало аналитический доклад «Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Российской Федерации 2025».

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало аналитический доклад «Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Российской Федерации 2025». Документ размещен на официальном сайте АСИ и основан на результатах одноименного рейтинга, который формируется по поручению Президента России. Национальный рейтинг качества жизни формируется с 2021 года с целью оценки усилий региональных органов власти по созданию качественной среды для жизни и сокращению межрегиональных разрывов.
Аналитический доклад 2025 года впервые позволяет отследить пятилетнюю динамику. За период с 2021 по 2025 годы 87% преемственных показателей качества жизни в стране улучшились. Методология Рейтинга синхронизирована с национальными целями развития РФ до 2030 и 2036 годов. Исследование охватывает все субъекты РФ и базируется на данных официальной статистики, масштабных репрезентативных опросов населения и геоаналитики.
Согласно данным доклада АСИ, Самарская область вошла в тройку лидеров по нескольким показателям направления «Народосбережение», которое оценивает уровень поддержки семей, беременных женщин и создание условий для рождения детей.
Среди них:
• Доступность корпоративных мер поддержки беременных работниц и сотрудников с детьми по месту работы - 3,82 балла из 5 возможных ( с Астраханской областью и Республикой Мордовия);
• Корпоративные программы обучения и реинтеграции в профессиональную деятельность для родителей - 4,32 балла (наряду с Москвой и Республикой Мордовия);
• Корпоративная финансовая помощь на улучшение жилищных условий и предоставление жилья для семей - 3,69 балла (вместе с Москвой и Республикой Мордовия);
• Организация транспорта или компенсация расходов на транспорт для работников с детьми - 3,90 балла (вместе с Москвой и Республикой Мордовия);
• Оценка гражданами возможности обеспечить ребенка всем необходимым (одеждой, продуктами, лекарствами, предметами гигиены) - 4,13 балла (вместе с Москвой и Сахалинской областью).
Дополнительно Самарская область входит в тройку лидеров по показателям:
• Удовлетворенность культурным досугом и развлечением детей - 4,40 балла (вместе с Липецкой областью и Москвой).
• Доля выпускников среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня - 87,6% (вместе с Магаданской областью и Москвой).
Высокие позиции в национальном рейтинге стали возможны благодаря выстроенной по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе системной работе. Сегодня в Самарской области реализуется 42 меры социальной поддержки семей с детьми, охватывающие свыше 212 тыс. семей.
Основной принцип предоставления мер социальной поддержки – это комплексный подход и адресность, направленные на повышение рождаемости и улучшение качества жизни семей на всех этапах: от подготовки к рождению ребенка до его совершеннолетия.
Единое пособие, выплата беременным студенткам, подарок новорожденному, компенсация расходов на обучение детей из многодетных семей, поддержка студенческих семей и прокат детских товаров – эти и другие меры поддержки в регионе получают семьи с детьми.
Подробно ознакомиться с порядками и условиями предоставления мер социальной поддержки можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области minsocdem.samregion.ru/.

Теги: Самара

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