Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем регионального управления Росреестра Александром Передерием.

– Обсудили взаимодействие ведомства с правительством Самарской области, первоочередные планы, в том числе связанные с выполнением поручений Президента РФ, в которых поставлена задача повышения капитализации территории страны к 2030 году.

Направлений для совместной работы у нас много — земельные и имущественные вопросы напрямую связаны с реализацией инвестиционных, строительных и инфраструктурных проектов региона в интересах граждан.

Александр Передерий более 20 лет трудился в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю и зарекомендовал себя как надежный управленец. Ответственность за результат команды, умение принимать решения – уверен, что эти качества помогут ему в работе с коллегами регионального корпуса, – написал глава региона в своем канале в МАКС.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области