Инвестиционный потенциал региона обсудили с представителями крупного бизнеса в Москве

Рабочие встречи с представителями крупного бизнеса, руководителями деловых объединений провели глава минэкономразвития региона Павел Финк и исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев.

В центре обсуждения – инвестиционный потенциал Самарской области: от налоговых преференций и мер господдержки до промышленных площадок и логистической инфраструктуры.

Отдельно рассмотрели конкретные проекты, находящиеся на разных стадиях реализации, возможные форматы партнерства с учетом отраслевой специфики.

Особое внимание - размещению производств на площадке ОЭЗ «Тольятти».

«Самарская область обладает значительным промышленным, логистическим и кадровым потенциалом, который мы последовательно раскрываем для инвесторов. Наша задача – не просто презентовать регион, но и выстроить долгосрочные партнерские отношения, предлагая бизнесу понятные и эффективные инструменты поддержки», – подчеркнул Павел Финк.

Фото: минэкономразвития СО