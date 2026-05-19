«Туриада-2026» стартовала в новом всероссийском формате

19 мая 2026 года на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области стартовал XIII спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада», который традиционно проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году в «Туриаде» участвуют делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также команды из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов.

В составе сборной команды Самарской области 45 человек. Это спортсмены - участники соревнований по водному, велосипедному и пешему туризму, а также студенты колледжей, обучающиеся на специальностях, связанных с развитием туризма, которые примут участие в познавательной программе «Туриады» и конкурсе авторской песни.

Гостями фестиваля стали спортсмены из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана. Участники пройдут пешеходные маршруты, велосипедные трассы и водные участки. В конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО» победитель получит грант в размере 450 000 рублей.

На поляне горнолыжного курорта прошла торжественная церемония открытия. Собравшихся поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев: «В этом году новой страницей истории «Туриады» стал всероссийский формат соревнований. Рад приветствовать здесь команды из регионов Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Особые слова благодарности спортсменам из наших дружественных стран – Белоруссии, Кыргызстана и Туркменистана. Действительно формат «Туриады» объединяет, придает импульс для профессионального, спортивного и культурного развития, и вы сами убедитесь в уникальности, сложившейся здесь атмосферы для дружбы и творческого общения. Желаю всем участникам соревнований и конкурсов показать свои лучшие результаты, проявить командный дух и стремление к победе!»

Вне общего зачета пройдут матчевые встречи всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Туриада» среди юниоров и юниорок. Помимо спортивной программы предусмотрены межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон, в котором проверят знания в области туризма. Участники будут проживать в палаточном городке.

Судейство доверено экспертам всероссийского уровня. В общий зачет войдут также результаты зимнего Кубка ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, прошедшего в Удмуртской Республике.

22 мая, в день закрытия лагеря, команды сразятся в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции за «Кубок регионов», а зарубежные гости примут участие в смешанной эстафете на «Кубок Дружбы».

Напомним, «Туриада» объединяет спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Цель проекта – создать условия для развития туризма среди молодежи и укрепления межрегиональных связей.

