«Туриада-2026» стартовала в новом всероссийском формате

Я нашел ошибку
Главные новости:
На партийной конференции Тольяттинского отделения «Единой России» новым секретарем избран глава города Илья Сухих. 
Илья Сухих возглавил «Единую Россию» в Тольятти
В рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников силовых ведомств
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции в Красноглинском районе продолжают разыскивать шестиклассника
Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
В Самарской области товарный поезд сбил насмерть женщину
Диетолог Кострова: классическая окрошка с вареной колбасой и сладким темным квасом — это достаточно серьезное испытание для ЖКТ.
Диетолог назвала допустимое количество окрошки без вреда для здоровья
Конкурс «Арктур» проводится с целью сохранения уникальности и совершенствования системы дополнительного образования детей, повышения статуса руководителей и педагогических работников.
Педагоги региона – победители XI Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»
Во вторник, 19 мая 2026 года, в здании Правительства региона состоялась пленарная сессия Всероссийского научно-технического форума по инженерным направлениям.
В регионе стартовал Всероссийский научно-практический форум по инженерным направлениям
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Туриада-2026» стартовала в новом всероссийском формате

384
19 мая 2026 года на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области стартовал XIII спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада», который традиционно проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Иго

19 мая 2026 года на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области стартовал XIII спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада», который традиционно проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году в «Туриаде» участвуют делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также команды из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов.

В составе сборной команды Самарской области 45 человек. Это спортсмены - участники соревнований по водному, велосипедному и пешему туризму, а также студенты колледжей, обучающиеся на специальностях, связанных с развитием туризма, которые примут участие в познавательной программе «Туриады» и конкурсе авторской песни.

Гостями фестиваля стали спортсмены из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана. Участники пройдут пешеходные маршруты, велосипедные трассы и водные участки. В конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО» победитель получит грант в размере 450 000 рублей.

На поляне горнолыжного курорта прошла торжественная церемония открытия. Собравшихся поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев: «В этом году новой страницей истории «Туриады» стал всероссийский формат соревнований. Рад приветствовать здесь команды из регионов Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Особые слова благодарности спортсменам из наших дружественных стран – Белоруссии, Кыргызстана и Туркменистана. Действительно формат «Туриады» объединяет, придает импульс для профессионального, спортивного и культурного развития, и вы сами убедитесь в уникальности, сложившейся здесь атмосферы для дружбы и творческого общения. Желаю всем участникам соревнований и конкурсов показать свои лучшие результаты, проявить командный дух и стремление к победе!»

Вне общего зачета пройдут матчевые встречи всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Туриада» среди юниоров и юниорок. Помимо спортивной программы предусмотрены межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон, в котором проверят знания в области туризма. Участники будут проживать в палаточном городке.

Судейство доверено экспертам всероссийского уровня. В общий зачет войдут также результаты зимнего Кубка ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, прошедшего в Удмуртской Республике.

22 мая, в день закрытия лагеря, команды сразятся в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции за «Кубок регионов», а зарубежные гости примут участие в смешанной эстафете на «Кубок Дружбы».

Напомним, «Туриада» объединяет спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Цель проекта – создать условия для развития туризма среди молодежи и укрепления межрегиональных связей.

 

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
637
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
592
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
782
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1564
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1445
Весь список