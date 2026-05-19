В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»

Сегодня на торжественной линейке в самарской Школе № 29 имени начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области А.К. Карпова состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».

Конкурс ежегодно проводится ООО «Всероссийское Добровольное пожарное общество» (ВДПО) при поддержке МЧС России и входит в список мероприятий, рекомендованных Министерством образования РФ. В этом году в конкурсе приняли участие 70 субъектов Российской Федерации.

В Самарской области в конкурсе «Неопалимая Купина» приняло участие 8 учебных заведений. В состав жюри входили представители Самарского областного отделения ВДПО, Главного Управления МЧС России по Самарской области и Министерства образования Самарской области.

Работы оценивались в трех номинациях: художественно-изобразительное, декоративно-прикладное и технические виды творчества.

Награждение победителей и финалистов Всероссийского этапа, а также победителей Регионального этапа конкурса «Неопалимая Купина» провели начальник отдела социально ориентированной деятельности Самарского областного отделения ВДПО Светлана Елисеева и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков.

В торжественной обстановке прошло и награждение активистов из дружины Юных Пожарных «Огоньки» Школы № 29, им вручили красные шопперы с памятными подарками и грамоты за активное участие в общественно значимых мероприятиях города, активную пропаганду и профилактическую работу по пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

