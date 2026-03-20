Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре

23 марта в Самаре состоится областной концерт исполнителей на духовых инструментах образовательных учреждений культуры и искусств Самарской области «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России.

Участники концерта станут героями музыкальных очерков, чьи выступления «верстаются» на страницы живого издания. На сцену выйдут сводные и детско-юношеские духовые оркестры, солисты, хоры, ансамбли Самары и Самарской области.

Концерт состоится во Дворце культуры железнодорожников им. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) в 17:00. Вход свободный.

6+