Голикова выразила беспокойство из-за показателей по сахарному диабету
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать
Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
Победителей и призеров Спартакиады среди лиц с ОВЗ определили Самаре
За уклонение от уплаты алиментов тольяттинца отправили в колонию
как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года
В Самаре ищут охрану для крытого футбольного манежа за 14,2 млн рублей
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам

Самарская область возглавила печальный рейтинг регионов России по количеству случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Об этом сообщает «Самарская газета».

За год в стране число сбросов выросло на 41% — 336 случаев. Почти 90 % из них пришлись на пять регионов, а половина приходится на одну Самарскую область — 120. Из шести раз экстремально высокого загрязнения в нашем регионе произошли пять.

Основным отравителем стал сероводород, токсичный побочный продукт нефтепереработки, на него пришлось 69% всех выбросов. Этот газ крайне ядовит, даже небольшое содержание в воздухе может вызывать головокружение и тошноту, а при высоких концентрациях возможны отёк легких и смерть.

Второе место в рейтинге получила Оренбургская область — 70 выбросов, включая один экстремальный случай. За нею следуют Красноярский край, Архангельская область, Забайкальский край и Бурятия.

Аналитики вливают ложку мёда в эту бочку дёгтя, заявляя, что бурный рост числа выбросов за год связан не только с их количеством, но и с развитием сети станций контроля, а также с увеличением числа выездных проверок. Утешение, конечно, слабое.

В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
