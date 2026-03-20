Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам

Самарская область возглавила печальный рейтинг регионов России по количеству случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Об этом сообщает «Самарская газета».

За год в стране число сбросов выросло на 41% — 336 случаев. Почти 90 % из них пришлись на пять регионов, а половина приходится на одну Самарскую область — 120. Из шести раз экстремально высокого загрязнения в нашем регионе произошли пять.

Основным отравителем стал сероводород, токсичный побочный продукт нефтепереработки, на него пришлось 69% всех выбросов. Этот газ крайне ядовит, даже небольшое содержание в воздухе может вызывать головокружение и тошноту, а при высоких концентрациях возможны отёк легких и смерть.

Второе место в рейтинге получила Оренбургская область — 70 выбросов, включая один экстремальный случай. За нею следуют Красноярский край, Архангельская область, Забайкальский край и Бурятия.

Аналитики вливают ложку мёда в эту бочку дёгтя, заявляя, что бурный рост числа выбросов за год связан не только с их количеством, но и с развитием сети станций контроля, а также с увеличением числа выездных проверок. Утешение, конечно, слабое.