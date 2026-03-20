Победителей и призеров Спартакиады среди лиц с ОВЗ определили Самаре

В Самаре состоялась Спартакиада городского округа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями, а также нарушениями слуха и зрения.

Участниками стали 7 команд, созданные в районах города.

Участники сразились в девяти дисциплинах: армрестлинг, шашки, шахматы, троеборье колясочников, легкая атлетика, стрельба, плавание, настольный теннис и дартс.

По итогам победителем стала команда Советского района, на 2 месте – команда Кировского района, а на 3 месте – команда Самарского района.