Представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо до 30 апреля 2026 года

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2025 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.

Также задекларировать доход и уплатить с него НДФЛ необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2026 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пеню.

Удобнее всего заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»: онлайн без личного посещения налогового органа.

С 2026 года для декларирования доходов, полученных в 2025 году, будет действовать форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2026 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

