Детскую школу искусств в селе Георгиевка капитально отремонтируют

В 2026 году за счет средств нацпроекта «Семья» сделают ремонт здания Георгиевской детской школы искусств.

Капитальный ремонт планируют закончить к октябрю - будет отремонтирована кровля и фасад, внутренние помещения, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения.

«Проект капитального ремонта нашей школы направлен на улучшение условий обучения детей и повышение качества образовательных услуг. Проект отвечает современным стандартам образовательной инфраструктуры. После ремонта, здание украсит Парк искусств, а самое главное, ребята будут заниматься любимым делом в комфортных условиях! После ремонта у школы появится возможность увеличить контингент обучающихся, открыть новые направления обучения – радуется директор школы Людмила Соколова.

Сегодня в школе занимаются 193 человека на двух отделениях: музыкальное и художественное. В школе действуют творческие коллективы: академические хоровые коллективы, ансамбли народных инструментов, ансамбль скрипачей «Violino» и духовой оркестр. С 2004 года духовой оркестр имеет звание «образцовый художественный коллектив» духовой оркестр.

Учащиеся школы активно принимают участие в конкурсах и фестивалях разных уровней, показывая хороший уровень. Выпускники школы продолжают посещать занятия оркестрового класса духовых инструментов. По итогам 2025 года лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня стали 103 воспитанника ДШИ.

Школа в 2023 году признано победителем муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех». Коллектив школы – это сплочённая команда творческих, инициативных педагогов, помогающих каждому ребёнку найти себя.

Фото: минкульт СО