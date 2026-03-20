В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
«РКС-Самара»: с 21 по 27 марта будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы

21 и 22 марта «РКС-Самара» проведут работы по замене пожарных гидрантов.

«РКС-Самара» создали канал в мессенджере Мах. В настоящее время его можно найти только по прямой ссылке: https://max.ru/join/eUFrXdBB8OkhhyQWFjJ12YfDU2rg6GWP4IdAxOU0v_4  

Приглашаем всех жителей присоединиться к нашему каналу. В нём публикуются плановые работы на неделю, адреса, которые возможно будут отключены от водоснабжения на время проведения работ, новости и другая полезная информация.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

21 марта

Проводятся работы по замене пожарных гидрантов. В связи с этим с 10:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Белорусская, 28-30, 75-107; ул. Халиловская, 3-32; ул. Данилевского, 1-24; Шкиперский переулок, 2-20; ул. Главная, 8-10; ул. Мельничная, 15-34; ул. Окружная, 5-9.

22 марта

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Садовая, 30-48, 33-55, 50-100, 61-115; ул. Ленинградская, 83, 92-100; ул. Ленинская, 63-69, 68-72; пер. Тургенева, 2-4; ул. Некрасовская, 77-89, 74-100; ул. Алексея Толстого, 2-50, 15-39; ул. Пионерская, 22-28, 19-21, 24; ул. Комсомольская, 8-34, 15-39.

23 марта

В связи с заменой узлов в водопроводном колодце с 12:40 до 15:45 будет отключено ХВС по адресам: ул. Уссурийская, 2А, 3; ул. Гагарина, 84, 84А, 86, 86А; ул. Энтузиастов, 26, 28.

По адресу ул. Гагарина, 84-86 будет установлен бойлер.

24 марта

В связи с ремонтными работами на НСП №37 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123; ул. Антонова-Овсеенко, 61, 79, 81, 83, 85.

25 марта

Для подключения объекта капитального строительства с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: Гончарный, 1-14; ул. Песчаная, 1К1-13; ул. Загородная, 2-31; ул. Партизанская, 17, 23, 25, 27, 31А, 88, 90, 92.

По адресу Гончарная, 1 будет установлен бойлер.

В связи с ремонтными работами на НСП №15/4 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Алма-Атинская, 108А, 108Б, 108В, 144-152; ул. Стара Загора, 285, 287, 293, 295, 299-307; пр. Карла Маркса, 476, 478.

26 марта

Для подключения объекта капитального строительства с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Партизанская, 19, 86.

По адресу Гончарная, 1 будет установлен бойлер.

В связи с ремонтными работами на НСП №42 «А» с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 157, 159.

В связи с заменой задвижек диаметром 300 мм по ул. Димитрова с 10:00 до 03:00 (27 марта) будет отключено ХВС по адресам: ул. Г. Димитрова, 37А, 39, 41, 43, 80А.

27 марта

В связи с заменой задвижки по ул. Фадеева с 22:00 до 06:00 (28 марта) будет отключено ХВС по адресам: Московское шоссе, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123; ул. Фадеева, 40, 44, 44А, 44Б, 54.

Один из крупнейших объектов «РКС-Самара» – Городские очистные канализационные сооружения – посетили представители делегации Республики Армении города Спитака.
20 марта 2026, 15:10
«РКС-Самара» поделились опытом современной очистки с делегацией из Армении
14 марта «РКС-Самара» проведут работы по замене пожарных гидрантов.
13 марта 2026, 15:49
«РКС-Самара»: с 14 по 19 марта в Самаре пройдут ремонтно-профилактические работы 
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
11 марта 2026, 15:43
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
20 марта 2026  18:17
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
20 марта 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
20 марта 2026  11:10
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
19 марта 2026  19:48
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
19 марта 2026  19:26
