«РКС-Самара»: с 21 по 27 марта будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы

Приглашаем всех жителей присоединиться к нашему каналу. В нём публикуются плановые работы на неделю, адреса, которые возможно будут отключены от водоснабжения на время проведения работ, новости и другая полезная информация.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

21 марта

Проводятся работы по замене пожарных гидрантов. В связи с этим с 10:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Белорусская, 28-30, 75-107; ул. Халиловская, 3-32; ул. Данилевского, 1-24; Шкиперский переулок, 2-20; ул. Главная, 8-10; ул. Мельничная, 15-34; ул. Окружная, 5-9.

22 марта

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Садовая, 30-48, 33-55, 50-100, 61-115; ул. Ленинградская, 83, 92-100; ул. Ленинская, 63-69, 68-72; пер. Тургенева, 2-4; ул. Некрасовская, 77-89, 74-100; ул. Алексея Толстого, 2-50, 15-39; ул. Пионерская, 22-28, 19-21, 24; ул. Комсомольская, 8-34, 15-39.

23 марта

В связи с заменой узлов в водопроводном колодце с 12:40 до 15:45 будет отключено ХВС по адресам: ул. Уссурийская, 2А, 3; ул. Гагарина, 84, 84А, 86, 86А; ул. Энтузиастов, 26, 28.

По адресу ул. Гагарина, 84-86 будет установлен бойлер.

24 марта

В связи с ремонтными работами на НСП №37 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123; ул. Антонова-Овсеенко, 61, 79, 81, 83, 85.

25 марта

Для подключения объекта капитального строительства с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: Гончарный, 1-14; ул. Песчаная, 1К1-13; ул. Загородная, 2-31; ул. Партизанская, 17, 23, 25, 27, 31А, 88, 90, 92.

По адресу Гончарная, 1 будет установлен бойлер.

В связи с ремонтными работами на НСП №15/4 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Алма-Атинская, 108А, 108Б, 108В, 144-152; ул. Стара Загора, 285, 287, 293, 295, 299-307; пр. Карла Маркса, 476, 478.

26 марта

Для подключения объекта капитального строительства с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Партизанская, 19, 86.

По адресу Гончарная, 1 будет установлен бойлер.

В связи с ремонтными работами на НСП №42 «А» с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 157, 159.

В связи с заменой задвижек диаметром 300 мм по ул. Димитрова с 10:00 до 03:00 (27 марта) будет отключено ХВС по адресам: ул. Г. Димитрова, 37А, 39, 41, 43, 80А.

27 марта

В связи с заменой задвижки по ул. Фадеева с 22:00 до 06:00 (28 марта) будет отключено ХВС по адресам: Московское шоссе, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123; ул. Фадеева, 40, 44, 44А, 44Б, 54.