В ПФО обсудили восстановление и сохранение здоровья ветеранов СВО: ключевой акцент – медицинская реабилитация

20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, участника федеральной программы «Время героев» Александра Тихонова состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло с участием представителей Госфонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти субъектов округа и региональных филиалов фонда.

От Самарской области в работе совещания участвовали заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

«Для полноценного возврата участников спецоперации к мирной жизни важно обеспечить им максимальную возможность для восстановления здоровья после полученных травм и ранений. Это не менее важная составляющая, чем трудоустройство», – подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов. По его словам, медицинская и реабилитационная поддержка ветеранов СВО должна стать системной и охватывать всех, кто вернулся с фронта, включая помощь на ранних этапах после возвращения и в период адаптации к мирной жизни.

В ходе совещания был представлен опыт регионов по организации медикосанитарной и профилактической работы с ветеранами СВО, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения.

В настоящее время на территории Самарской области, по инициативе губернатора региона Вячеслава Федорищева, реализуется проект комплексной поддержки участников СВО и их семей «Сердце Воина». В рамках работы Центра участникам СВО и членам их семей в режиме одного окна и дальнейшей маршрутизации оказывается комплексная помощь в получении психологической поддержки с привлечением медицинских (клинических) психологов. Помимо оказания психологической помощи и поддержки, подведомственные министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области оказывают ряд мер по социальной адаптации и реабилитации участников СВО.

В ходе совещания с докладами также выступили представители Госфонда «Защитники Отечества»: начальник Департамента психолого-психиатрической помощи Алексей Евдокимов и начальник Департамента медицинской помощи, реабилитации и санаторно-курортного лечения Михаил Тихоновский.

По итогам совещания участники договорились о единых подходах к организации диспансеризации и системному наблюдению за ветеранами СВО, а также о том, чтобы распространить на весь Приволжский федеральный округ лучшие практики в сфере медицинской реабилитации и межведомственного взаимодействия.

Совещание подчеркнуло важность сосредотачивать усилия на восстановлении и сохранении здоровья ветеранов СВО, для чего необходима системная, непрерывная и скоординированная работа органов здравоохранения, социальной защиты, образования, Госфонда «Защитники Отечества» и межведомственных комиссий по всем субъектам Приволжского федерального округа.

