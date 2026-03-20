Музей-галерея «Заварка» приглашает фотографов на первую весеннюю фотопрогулку «Детально»

В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально». Она будет посвящена исследованию района вокруг музея — маршрут пройдет по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской. (16+)

Участники — профессиональные фотографы и любители — смогут увидеть архитектурные детали, включая кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу. Прогулку проведут художник, фотограф, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров и краевед, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Фотопрогулка организована в рамках цикла «Дом творчества. Точка. Район в деталях» и проекта «По соседству», который реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина. Начало в 14:00 по адресу: ул. Самарская, 207а. Билеты доступны по ссылке: https://vk.cc/cQRlqE.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

