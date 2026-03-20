Музей-галерея «Заварка» приглашает фотографов на первую весеннюю фотопрогулку «Детально»

21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально». Она будет посвящена исследованию района вокруг музея — маршрут пройдет по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской. (16+)



Участники — профессиональные фотографы и любители — смогут увидеть архитектурные детали, включая кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу. Прогулку проведут художник, фотограф, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров и краевед, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.



Фотопрогулка организована в рамках цикла «Дом творчества. Точка. Район в деталях» и проекта «По соседству», который реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина. Начало в 14:00 по адресу: ул. Самарская, 207а. Билеты доступны по ссылке: https://vk.cc/cQRlqE.

