Одиннадцатиклассник из Тольятти – участник II Открытой международной олимпиады школьников по биологии

Школьник из Самарской области – участник II Открытой международной олимпиады школьников по биологии!



В этом году участие принимают 17 стран. Состязание проходит на русском и английском языках. Оценивать работы будет международный научный комитет.



В основной состав сборной России вошли ученики 11-х классов — победители всероссийской олимпиады школьников, организованной Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».



В их числе – Тимур Узбеков, учащийся МБОУ «Лицей №19» г.о. Тольятти.



Состязания продлятся до 22 мая.

Фото: минобразования СО