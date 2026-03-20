Открыт прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области

В Самарской области стартовал прием заявок для участия в ежегодном журналистском конкурсе на призы Губернатора региона. Свои работы могут представить творческие группы официально зарегистрированных средств массовой информации региона до 10 апреля текущего года.

Конкурс будет проводится по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Экономика и прогресс». В каждом из них выделено две категории: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Лучшие работы в двух категориях будут определены по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».

Одно из ключевых тематических направлений – «Единство и верность» – нацелено на сохранение исторической памяти и посвящено Году защитника Отечества. Напомним, в прошлом году наша страна отпраздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Поколение, сражавшееся за свободу на фронтах и в тылу, стало примером мужества, стойкости и отваги для современников, отстаивающих интересы Родины сегодня, совершая героические подвиги по освобождению территорий Донбасса.

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество. И завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами, – отмечал ранее Президент России Владимир Путин. – Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу».

Еще одно ключевое тематическое направление – «Семья и традиции». Сегодня государство уделяет особое внимание развитию института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, укреплению традиционных ценностей. Именно на это нацелены региональные и федеральные программы национального проекта «Семья».

«2025 год и последующее десятилетие в Самарской области мы объявили годами многодетной семьи. Для этой категории появляются дополнительные меры поддержки – на сегодняшний день их уже 42. Наша задача – дать опору молодым семьям, помочь им встать на ноги и стать счастливыми родителями», – отмечал ранее Губернатор Вячеслав Федорищев.

«Экономика и прогресс» – основа дальнейшей стабильности государства. Именно на это нацелены все национальные проекты России. Творческие работы этого тематического направления должны отражать вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, энергетики, социальной сферы, здравоохранения, науки, образования, туризма, культуры, спорта, комфортной городской среды в Самарской области, а также внедрения современных технологий, искусственного интеллекта.

К участию в журналистском конкурсе принимаются материалы, вышедшие в телеэфир, опубликованные в газетах и сети Интернет с 1 января по 31 декабря 2025 года. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, которую возглавил заместитель Губернатора Самарской области – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко. В состав жюри вошли представители Союза журналистов России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также вузов Самарской области, участники специальной военной операции, руководители общественных организаций и объединений региона.

Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Итоги будут подведены на фестивале «Пресса – 2026» в Самарской области.

Подробные условия подачи заявок и список номинаций отражены в Положении об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области.

Подать заявку на участие в конкурсе по выбранным направлениям можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/698987c19029020f40dcd115.

