Открыт прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
Руководство ГУ МВД СО в торжественной обстановке вручило памятные знаки участникам Парада Памяти
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
В 2025-2026 учебном году более 180 молодых учителей пришли работать в школы Самары 
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Музей-галерея «Заварка» приглашает фотографов на первую весеннюю фотопрогулку «Детально»
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В ПФО обсудили восстановление и сохранение здоровья ветеранов СВО: ключевой акцент – медицинская реабилитация
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
Идет прием заявок на участие в проекте ПФО для работающей молодежи «МолоТ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.84
1.71
EUR 96.92
2.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открыт прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области

157
В Самарской области стартовал прием заявок для участия в ежегодном журналистском конкурсе на призы Губернатора региона.

В Самарской области стартовал прием заявок для участия в ежегодном журналистском конкурсе на призы Губернатора региона. Свои работы могут представить творческие группы официально зарегистрированных средств массовой информации региона до 10 апреля текущего года.

Конкурс будет проводится по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Экономика и прогресс». В каждом из них выделено две категории: «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации».

Лучшие работы в двух категориях будут определены по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».

Одно из ключевых тематических направлений – «Единство и верность» – нацелено на сохранение исторической памяти и посвящено Году защитника Отечества. Напомним, в прошлом году наша страна отпраздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Поколение, сражавшееся за свободу на фронтах и в тылу, стало примером мужества, стойкости и отваги для современников, отстаивающих интересы Родины сегодня, совершая героические подвиги по освобождению территорий Донбасса.

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество. И завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами, – отмечал ранее Президент России Владимир Путин. – Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу».

Еще одно ключевое тематическое направление – «Семья и традиции». Сегодня государство уделяет особое внимание развитию института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, укреплению традиционных ценностей. Именно на это нацелены региональные и федеральные программы национального проекта «Семья».

«2025 год и последующее десятилетие в Самарской области мы объявили годами многодетной семьи. Для этой категории появляются дополнительные меры поддержки – на сегодняшний день их уже 42. Наша задача – дать опору молодым семьям, помочь им встать на ноги и стать счастливыми родителями», – отмечал ранее Губернатор Вячеслав Федорищев.

«Экономика и прогресс» – основа дальнейшей стабильности государства. Именно на это нацелены все национальные проекты России. Творческие работы этого тематического направления должны отражать вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, энергетики, социальной сферы, здравоохранения, науки, образования, туризма, культуры, спорта, комфортной городской среды в Самарской области, а также внедрения современных технологий, искусственного интеллекта. 

К участию в журналистском конкурсе принимаются материалы, вышедшие в телеэфир, опубликованные в газетах и сети Интернет с 1 января по 31 декабря 2025 года. Оценивать работы будет конкурсная комиссия, которую возглавил заместитель Губернатора Самарской области – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко. В состав жюри вошли представители Союза журналистов России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также вузов Самарской области, участники специальной военной операции, руководители общественных организаций и объединений региона.

Традиционно сохраняются заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников. Итоги будут подведены на фестивале «Пресса – 2026» в Самарской области.

Подробные условия подачи заявок и список номинаций отражены в Положении об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области.

Подать заявку на участие в конкурсе по выбранным направлениям можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/698987c19029020f40dcd115.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
