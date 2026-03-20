В 2025-2026 учебном году более 180 молодых учителей пришли работать в школы Самары 

В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда». Всего в нем приняли участие 18 наставнических пар из 17 образовательных организаций. На заочном этапе команды представили портфолио, по итогам оценки которых в финал вышли восемь лучших дуэтов. Очно они представили творческую презентацию «Визитная карточка» и решение профессиональных кейсов в формате «Профессиональный диалог». Отметим, что всего в текущем учебном году в школы Самары пришли работать более 180 молодых учителей.



«Конкурс в этом году наглядно показал, что понятие «наставничество» в самарских школах вышло на качественно новый уровень. Мы наблюдаем не просто передачу опыта от старших коллег к менее опытным, а формирование настоящих профессиональных тандемов: молодые педагоги привносят энергию и свежие идеи, а наставники — мудрость и экспертизу. И сегодня мы видим преемственность: некоторые участники первых сезонов, начинавшие как молодые учителя, теперь сами выступают в роли наставников. То, что в финал вышли 16 педагогов, сумевших построить такой диалог, — лучшее подтверждение эффективности модели», – отметила руководитель Департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.



Победителем и обладателем I места стала команда школы № 32 (Евгения Кудрявцева и Денис Тихонов). Дипломы призеров II степени получил дуэт из школы № 103 (Ольга Луннова и Марина Меделяева). III место разделили сразу две команды: школа № 64 (Татьяна Коваленко и Парвиз Давлатов) и школа № 3 (Наталья Лёгоньких и Екатерина Павлова). В специальных номинациях жюри отметили наставнические пары из школы № 24 (Оксана Нефедова и Анна Бабинцева), школы № 174 (Ольга Григошкина и Екатерина Марычева) и школы № 93 (Лилия Родина и Надежда Аристова).



Во время представления «Визитных карточек» команды показали опыт их совместной работы и взгляд на профессию. Затем участники приступили к решению педагогических кейсов, моделирующих сложные ситуации, приближенные к реальной школьной жизни. За ограниченное время конкурсантам предстояло не только найти решение, но и представить жюри свою позицию, ответив на вопросы экспертов.



«В конкурсе мы решили участвовать, чтобы своим примером показать, как работает система наставничества. Мой наставник — Кудрявцева Евгения Аркадьевна, она преподавала у меня английский, когда я сам был учеником. У неё удивительная способность разглядеть в ребёнке то, чего он сам пока в себе не видит. Мы очень похожи: любим обсуждать профессиональные темы, решать педагогические кейсы. Сейчас работаем как коллеги, и многолетний опыт сделал нас по-настоящему слаженной командой», – поделился учитель английского языка школы № 32 Денис Тихонов.



Конкурс «Наставник + Молодой учитель = Команда» проводится в Самаре уже в седьмой раз. Проект стартовал в 2019-2020 учебном году и ежегодно помогает молодым педагогам уверенно войти в профессию и остаться работать в школе.

