Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения

В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года.
Первая модель кроссовера Volga К50 поступит в продажу в России летом 2026 года
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького.
Премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в Самаре
С 07:00 20 марта до 06:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Ленинградской до улицы Венцека.
В Самаре частично перекроют улицу Куйбышева для ремонта теплосети
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения

В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном. Обсуждались вопросы развития сотрудничества по различным направлениям, укрепления деловых и культурных связей.

В 2019 году между Самарой и Спитаком было заключено соглашение о партнерстве, а взаимодействие между городами началось еще раньше. Куйбышев стал одним из первых городов, принявших жителей Спитака, которые пострадали после мощного землетрясения в 1988 году.

«Сейчас многие армянские семьи, которые тогда переехали, строят здесь свою жизнь в нашем многонациональном регионе. Сегодня мы видим, что эта нить дружбы не просто сохранилась, но и окрепла, а взаимодействие успешно развиваются: ведется работа в рамках соглашения, реализуются визиты и совместные мероприятия. Теплые и доверительные отношения у нас сложились с Лорийской областью Республики Армения, – сказал Вячеслав Федорищев. – Отношения России и Армении связывают многовековые традиции дружбы и взаимного уважения. Между нашими государствами налажено продуктивное сотрудничество в разных направлениях. Существенную связь в этом взаимодействии играет межрегиональная кооперация и побратимские связи городов, которые позволяют обеспечивать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, культурных сферах, а также планировать новые долгосрочные экономические проекты. Для нас крайне важно развивать эти отношения уже в рамках Самарской области».

В программе рабочего визита делегации города Спитак – проведение ряда встреч и переговоров, посещение предприятий, знакомство с Самарой.

«Уверен, что насыщенная программа вашего визита позволит детально ознакомиться с опытом работы, который накоплен в ключевых направлениях социально-экономического развития нашего региона, а также обсудить ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества, – отметил губернатор Самарской области. – Мы видим много резервов для совместного роста и возможности для взаимодействия. В частности в сфере образования, здравоохранения, спорта, туризма, культуры, экономики, бизнес-проектов, в научно-технической политике. У нас большой потенциал для взаимодействия. Команда города Самара, команда Самарской области готовы к развитию сотрудничества».

Глава Самарской области также сообщил, что в регионе проводятся масштабные патриотические и молодежные мероприятия, такие как Парад Памяти 7 ноября и Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга».

«Для меня большая честь приветствовать всех жителей живописного города Самара, армянскую общину города от имени администрации и жителей города Спитака Лорийской области Республики Армения. Мы придаем большое значение сложившемуся партнерству с Самарой, и тем отношениям, которые сформировались на протяжении многих лет. – сказал Глава Спитакской общины Республики Армения Каджайр Никогосян. – Наше сотрудничество основано на взаимном уважении и доверии. Мы ценим диалог, который построен на этих принципах. Уверен, что наша встреча послужит укреплению отношений между сторонами. Для нас большая честь поддерживать конструктивные и эффективные отношения. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться и укрепляться на благо наших стран и дружбы наших народов, способствовать развитию городов».

В ходе встречи подробно обсуждались возможности для развития взаимодействия и перспективы сотрудничества сторон по различным направлениям.

После встречи с губернатором Самарской области делегация города Спитака продолжила работу в Самаре в рамках программы своего официального визита.

 

