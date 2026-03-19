Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения

В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном. Обсуждались вопросы развития сотрудничества по различным направлениям, укрепления деловых и культурных связей.

В 2019 году между Самарой и Спитаком было заключено соглашение о партнерстве, а взаимодействие между городами началось еще раньше. Куйбышев стал одним из первых городов, принявших жителей Спитака, которые пострадали после мощного землетрясения в 1988 году.

«Сейчас многие армянские семьи, которые тогда переехали, строят здесь свою жизнь в нашем многонациональном регионе. Сегодня мы видим, что эта нить дружбы не просто сохранилась, но и окрепла, а взаимодействие успешно развиваются: ведется работа в рамках соглашения, реализуются визиты и совместные мероприятия. Теплые и доверительные отношения у нас сложились с Лорийской областью Республики Армения, – сказал Вячеслав Федорищев. – Отношения России и Армении связывают многовековые традиции дружбы и взаимного уважения. Между нашими государствами налажено продуктивное сотрудничество в разных направлениях. Существенную связь в этом взаимодействии играет межрегиональная кооперация и побратимские связи городов, которые позволяют обеспечивать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, культурных сферах, а также планировать новые долгосрочные экономические проекты. Для нас крайне важно развивать эти отношения уже в рамках Самарской области».

В программе рабочего визита делегации города Спитак – проведение ряда встреч и переговоров, посещение предприятий, знакомство с Самарой.

«Уверен, что насыщенная программа вашего визита позволит детально ознакомиться с опытом работы, который накоплен в ключевых направлениях социально-экономического развития нашего региона, а также обсудить ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества, – отметил губернатор Самарской области. – Мы видим много резервов для совместного роста и возможности для взаимодействия. В частности в сфере образования, здравоохранения, спорта, туризма, культуры, экономики, бизнес-проектов, в научно-технической политике. У нас большой потенциал для взаимодействия. Команда города Самара, команда Самарской области готовы к развитию сотрудничества».



Глава Самарской области также сообщил, что в регионе проводятся масштабные патриотические и молодежные мероприятия, такие как Парад Памяти 7 ноября и Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга».

«Для меня большая честь приветствовать всех жителей живописного города Самара, армянскую общину города от имени администрации и жителей города Спитака Лорийской области Республики Армения. Мы придаем большое значение сложившемуся партнерству с Самарой, и тем отношениям, которые сформировались на протяжении многих лет. – сказал Глава Спитакской общины Республики Армения Каджайр Никогосян. – Наше сотрудничество основано на взаимном уважении и доверии. Мы ценим диалог, который построен на этих принципах. Уверен, что наша встреча послужит укреплению отношений между сторонами. Для нас большая честь поддерживать конструктивные и эффективные отношения. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться и укрепляться на благо наших стран и дружбы наших народов, способствовать развитию городов».

В ходе встречи подробно обсуждались возможности для развития взаимодействия и перспективы сотрудничества сторон по различным направлениям.

После встречи с губернатором Самарской области делегация города Спитака продолжила работу в Самаре в рамках программы своего официального визита.

