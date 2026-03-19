Региональные дороги к сёлам Бестужевка и Кашпир отремонтируют в 2026 году

В этом году в Приволжском районе приведут в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью 20,2 км. Капитальный ремонт обеспечит жителям сёл Бестужевка и Кашпир надёжную связь с райцентром и паромной переправой через Волгу.

Ключевой объект — дорога «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяженностью 19,4 км. Участок включили в план по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева после обращений местных жителей и диагностики, подтвердившей неудовлетворительное состояние трассы. Это единственный маршрут, связывающий село с центром района и региональной сетью дорог.

«Дорогу у нас, конечно, "латают" периодически, но этого недостаточно — состояние покрытия требует полного обновления. Ею пользуются очень многие: жители едут в райцентр и на работу, к переправе через Волгу. Да и туристов к нам приезжает немало — охотники, рыбаки со всей России. Очень ждем, когда дорогу приведут в порядок», — рассказала староста села Бестужевка Наталья Арбузова.

Кроме того, отремонтируют участок дороги «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир протяжённостью 800 м. Он также востребован у местных жителей и входит в маршрут движения школьного автобуса.

Всего в 2026 году по нацпроекту в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения, сообщает пресс-служба минтранса СО.

