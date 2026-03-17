10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»

21 марта (суббота) в 14.00 «Заварка» организует фотопрогулку «Детально» (12+) в рамках цикла мероприятий «Дом творчества. Точка. Район в деталях» и проекта «По соседству». Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).

Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг «Заварки». Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз – кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.

Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQRlqE

