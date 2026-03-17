Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения.



В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 3% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15% самарцев, тремя — 22%. 33% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, 24% — больше месяца.



Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.



Среди респондентов до 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для отдыха 10 дней, каждый четвертый — две недели (25%), а 23% — три недели. 29% горожан в возрасте от 35 до 45 лет выбирают четыре недели, 28% — больше месяца. Старшее поколение чаще более молодых голосует за четыре недели (34%).



Горожане со средним профессиональным образованием заметно чаще обладателей дипломов вузов называют идеалом четыре недели (36% против 30%).



Желающих отдыхать дольше среди опрошенных с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц больше, чем среди тех, чей уровень дохода ниже: 38% назвали лучшим отдых длиной в 4 недели, еще 25% — более длительный период.



Время проведения: 6—12 марта 2026 года

