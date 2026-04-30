сумма расходов жителей Самары на «Последний звонок» в среднем составит 14 тысяч рублей

Топ покупок жителей Самары к «Последнему звонку» У каждого пятого жителя Самары ребенок в этом году заканчивает школу. Больше половины опрошенных (55%) признались, что планируют приобрести к «Последнему звонку» новую обувь. Почти половина респондентов (47%) собираются купить для своих выпускников аксессуары, сумочки, галстуки, бабочки и ремни, 42% — рубашку или блузку, 40% — пиджак или жакет. Треть жителей Самары (29%) выберет к празднику платье или костюм. Четверть опрошенных (26%) собираются прийти на «Последний звонок» с цветами, и каждый седьмой (15%) — приобрести белый фартук. Больше трети жителей Самары (38%) называет в числе необходимых покупок косметику, еще 15% планируют купить украшения и бижутерию и 10% — банты и заколки для волос. Почти четверть жителей Самары (23%) потратят деньги на ленты и значки для своих выпускников, и еще 22% — на фотоальбом. Идеальный образ на «Последний звонок» Больше половины жителей Самары (61%) считают, что наряд для «Последнего звонка» должен быть в первую очередь удобным. Чуть меньше опрошенных (59%) делают выбор в пользу красоты. Причем женщины чаще предпочитают нарядные образы, чем мужчины (55% против 49%). Четверть респондентов (24%) руководствуются практическими соображениями, выбирая вещи, которые можно будет носить в повседневной жизни. При этом для каждого четвертого опрошенного родителя (27%) важно, чтобы образ ребенка выделял его среди сверстников. Подготовка к «Последнему звонку» // Топ услуг на «Последний звонок» В преддверии «Последнего звонка» самыми востребованными специалистами оказались фотографы — их услугами собираются воспользоваться 64% жителей Самары. Воспользоваться услугами парикмахера планируют 51% родителей, а видеографа — 17%. Почти четверть опрошенных (23%) рассказали, что организацию праздника делегирует профессионалам. При этом женщины чаще сообщают о своем намерении заказать фотосъемку, чем мужчины (47% против 39%). Мамы также чаще признаются в том, что организацией праздника займутся специалисты (24% против 15%). Каждый шестнадцатый опрошенный (6%) сообщил, что танец на прощание со школой детям будет ставить хореограф. В топ-3 самых популярных услуг для выпускниц вошел визажист (15%). К мастерам маникюра планирует обратиться 14% опрошенных, а к стилистам — 12%. Сколько жители Самары потратят на «Последний звонок» Больше половины жителей Самары (53%) собираются потратить на «Последний звонок» от 5 001 до 15 000 рублей, еще больше трети (36%) — полагают, что мероприятие обойдется в сумму от 15 001 до 30 000 рублей. Каждый девятый опрошенный (11%) планирует уложиться в сумму до 5 000 рублей. Средний бюджет жителей Самары на подготовку к «Последнему звонку» составит 14 тысяч рублей. При этом мужчины готовы потратить на прощание своих детей со школой больше, чем женщины (27 тыс. рублей против 21,5 тыс. рублей). Как сэкономить на «Последнем звонке» Подавляющее большинство жителей Самары (94%) ищут способы сэкономить на сборах ребенка к «Последнему звонку». Почти половина опрошенных (44%) покупают все необходимое заранее. При чем женщины чаще, чем мужчины, готовы тратить время на поиск выгодных предложений (43% против 36%). Еще 40% респондентов признались, что сравнивают цены на разных площадках. Каждый пятый опрошенный (22%) ждет распродаж, чтобы купить вещи со скидкой, еще 16% — готовы отказаться от необязательных трат, например, на аксессуары и украшения. Каждый девятый житель Самары (11%) одалживает что-то у знакомых и родных. При этом мужчины чаще придерживаются такой стратегии (10% против 6%). Еще 11% опрошенных признались, что они рассматривают возможность покупок на вторичном рынке. Когда жители Самары начинают готовиться к «Последнему звонку» Жители Самары начинают готовиться к «Последнему звонку» за несколько месяцев до праздника. Об этом рассказали 55% опрошенных. При этом женщины более склонны к долгосрочному планированию, чем мужчины (56% против 34%). Еще треть респондентов (34%) полагают, что месяца достаточно для подготовки к прощанию со школой. Каждый восьмой опрошенный (12%) вспоминает о празднике за неделю. При этом мужчины чаще, чем женщины, предпочитают делать все в последний момент (8% против 5%).