сумма расходов жителей Самары на «Последний звонок» в среднем составит 14 тысяч рублей

 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
Сборная региона выиграла первенство России по футзалу спорта глухих
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Сумма расходов жителей Самары на «Последний звонок» в среднем составит 14 тысяч рублей

205
сумма расходов жителей Самары на «Последний звонок» в среднем составит 14 тысяч рублей

В преддверии «Последних звонков» аналитики Авито Товаров и Авито Услуг выяснили, в какую сумму обойдется родителям подготовка к этому празднику. Средний чек составит чуть больше 14 тысяч рублей, и почти 94% семей задумывается о способах экономии. В числе основных подходов — сравнение цен на разных площадках, покупка всего необходимого заранее, ожидание распродаж и использование вещей из ресейла.

Топ покупок жителей Самары к «Последнему звонку»

У каждого пятого жителя Самары ребенок в этом году заканчивает школу. Больше половины опрошенных (55%) признались, что планируют приобрести к «Последнему звонку» новую обувь. Почти половина респондентов (47%) собираются купить для своих выпускников аксессуары, сумочки, галстуки, бабочки и ремни, 42% — рубашку или блузку, 40% — пиджак или жакет. Треть жителей Самары (29%) выберет к празднику платье или костюм.

Четверть опрошенных (26%) собираются прийти на «Последний звонок» с цветами, и каждый седьмой (15%) — приобрести белый фартук.

Больше трети жителей Самары (38%) называет в числе необходимых покупок косметику, еще 15% планируют купить украшения и бижутерию и 10% — банты и заколки для волос.

Почти четверть жителей Самары (23%) потратят деньги на ленты и значки для своих выпускников, и еще 22% — на фотоальбом.

Идеальный образ на «Последний звонок»

Больше половины жителей Самары (61%) считают, что наряд для «Последнего звонка» должен быть в первую очередь удобным. Чуть меньше опрошенных (59%) делают выбор в пользу красоты. Причем женщины чаще предпочитают нарядные образы, чем мужчины (55% против 49%). Четверть респондентов (24%) руководствуются практическими соображениями, выбирая вещи, которые можно будет носить в повседневной жизни. При этом для каждого четвертого опрошенного родителя (27%) важно, чтобы образ ребенка выделял его среди сверстников.

Подготовка к «Последнему звонку» // Топ услуг на «Последний звонок»

В преддверии «Последнего звонка» самыми востребованными специалистами оказались фотографы — их услугами собираются воспользоваться 64% жителей Самары.

Воспользоваться услугами парикмахера планируют 51% родителей, а видеографа — 17%. Почти четверть опрошенных (23%) рассказали, что организацию праздника делегирует профессионалам. При этом женщины чаще сообщают о своем намерении заказать фотосъемку, чем мужчины (47% против 39%). Мамы также чаще признаются в том, что организацией праздника займутся специалисты (24% против 15%). Каждый шестнадцатый опрошенный (6%) сообщил, что танец на прощание со школой детям будет ставить хореограф.

В топ-3 самых популярных услуг для выпускниц вошел визажист (15%). К мастерам маникюра планирует обратиться 14% опрошенных, а к стилистам — 12%.

Сколько жители Самары потратят на «Последний звонок»

Больше половины жителей Самары (53%) собираются потратить на «Последний звонок» от 5 001 до 15 000 рублей, еще больше трети (36%) — полагают, что мероприятие обойдется в сумму от 15 001 до 30 000 рублей. Каждый девятый опрошенный (11%) планирует уложиться в сумму до 5 000 рублей.

Средний бюджет жителей Самары на подготовку к «Последнему звонку» составит 14 тысяч рублей. При этом мужчины готовы потратить на прощание своих детей со школой больше, чем женщины (27 тыс. рублей против 21,5 тыс. рублей).

Как сэкономить на «Последнем звонке»

Подавляющее большинство жителей Самары (94%) ищут способы сэкономить на сборах ребенка к «Последнему звонку». Почти половина опрошенных (44%) покупают все необходимое заранее. При чем женщины чаще, чем мужчины, готовы тратить время на поиск выгодных предложений (43% против 36%). Еще 40% респондентов признались, что сравнивают цены на разных площадках. Каждый пятый опрошенный (22%) ждет распродаж, чтобы купить вещи со скидкой, еще 16% — готовы отказаться от необязательных трат, например, на аксессуары и украшения. Каждый девятый житель Самары (11%) одалживает что-то у знакомых и родных. При этом мужчины чаще придерживаются такой стратегии (10% против 6%). Еще 11% опрошенных признались, что они рассматривают возможность покупок на вторичном рынке.

Когда жители Самары начинают готовиться к «Последнему звонку»

Жители Самары начинают готовиться к «Последнему звонку» за несколько месяцев до праздника. Об этом рассказали 55% опрошенных. При этом женщины более склонны к долгосрочному планированию, чем мужчины (56% против 34%). Еще треть респондентов (34%) полагают, что месяца достаточно для подготовки к прощанию со школой. Каждый восьмой опрошенный (12%) вспоминает о празднике за неделю. При этом мужчины чаще, чем женщины, предпочитают делать все в последний момент (8% против 5%).
Теги: Опрос

34% жителей Самары планируют уделить майские праздники просмотру фильмов и сериалов
30 апреля 2026, 13:11
34% жителей Самары планируют уделить майские праздники просмотру фильмов и сериалов
Для многих россиян майские праздники становятся не только временем отдыха на природе или за городом, но и возможностью эмоциональной «перезагрузки». Общество
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
29 апреля 2026, 14:02
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
Продукты этой категории занимают важное место в рационе: 44% опрошенных едят их ежедневно, ещё 52% — несколько раз в неделю. Экономика
Большинство россиян отвергают пафосные места для свиданий
29 апреля 2026, 13:18
Большинство россиян отвергают пафосные места для свиданий
Самый популярный формат — встреча за чашкой кофе. Этот вариант выбирают 46% мужчин и 50% женщин: это удобно, комфортно и без ощущения, что вечер к чему-то обязывает. Общество
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026 14:02
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026 11:46
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026 09:48
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026 19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026 11:16
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
