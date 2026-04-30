34% жителей Самары планируют уделить майские праздники просмотру фильмов и сериалов

Для многих россиян майские праздники становятся не только временем отдыха на природе или за городом, но и возможностью эмоциональной «перезагрузки» через кино и сериалы. В ходе совместного опроса* сервиса Авито Путешествия и онлайн-кинотеатра КИОН выяснилось, что 29% самарцев планируют путешествие на майские праздники, а для каждого четвертого (27%) именно кино становится главным источником вдохновения при выборе туристических маршрутов.

Куда и как едут россияне: природа и крупные города

Согласно результатам исследования, дача и загородный отдых остаются самыми популярными форматами майских праздников: 29% респондентов планируют провести выходные на даче или за городом, а 26% – дома. В поездки по стране отправляются 23% участников опроса, при этом среди молодежи (18-24 лет) этот показатель достигает 30%. Почти половина путешествующих (48%) выбирают формат полноценного отпуска продолжительностью от трёх дней и более.

При этом формат поездки во многом определяет и выбор жилья. Так, 45% респондентов отдают предпочтение отелям, тогда как сегмент посуточной аренды квартир и апартаментов выбирают 35%.

Наиболее востребованным направлением остаётся отдых на природе без привязки к конкретному городу – горы, озёра и заповедники выбирают 42% опрошенных. На втором месте – крупные города России (32%), включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Калининград. При этом для тех, кто едет в мегаполисы, ключевыми факторами выбора становятся цена (58%) и близость к достопримечательностям или местам проведения мероприятий (46%). Ещё 26% рассматривают малые туристические города, такие как Суздаль, Тула и Кострома.

По данным платформы, в 2026 году среди направлений для аренды на майские праздники квартир уверенно лидируют Казань, Санкт-Петербург, Волгоград, Москва и Нижний Новгород. Загородный отдых, в свою очередь, чаще всего выбирают в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае, Карелии и Татарстане.

В среднем по стране на майские праздники аренда квартиры обходится примерно в 5 400 рублей в сутки, тогда как отдых в загородном доме стоит – порядка 13 200 рублей в сутки.

«Мы видим, что на майские праздники люди стремятся не просто сменить обстановку, а получить эмоциональный опыт. Всё чаще выбор направления определяется образами из кино и сериалов. Так, Северный Кавказ ассоциируется с советской классикой — „Кавказская пленница“, „Двенадцать стульев“, „Любовь и голуби“, а Юг России — с курортной атмосферой, знакомой по фильму „Бриллиантовая рука“.

Дополнительный интерес к внутренним направлениям формируют и современные проекты: Карелия и Северо-Запад — благодаря фильмам „Остров“ и „Левиафан“, Сибирь — благодаря фильмам „Сибириада“ и „В лесах Сибири“, где особый акцент сделан на масштабных природных ландшафтах и ощущении пространства“, Дальний Восток — документальные и художественные проекты о Камчатке. В результате кино становится значимым фактором, влияющим на туристические предпочтения и формирующим спрос на поездки внутри страны», — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Кино как источник вдохновения для путешествий

Большинство россиян (57%) отмечают, что на праздниках в первую очередь стараются проводить время с близкими. Среди популярных способов досуга также активный отдых (32%) и просмотр фильмов и сериалов (31%). Молодежь 18-24 лет особенно часто выбирает киноформат: 53% специально выделяют время в выходные, чтобы посмотреть то, что долго откладывали.

Чаще всего респонденты выбирают сериалы (61%) и полнометражные фильмы (59%). При этом каждый четвертый (25%) признаётся, что именно такой контент вдохновляет его на новые поездки – этот фактор оказывается значимее, чем публикации блогеров в соцсетях (20%) или подкасты (7%).

* онлайн-опрос состоялся в апреле 2026 года среди 10 000 совершеннолетних россиян