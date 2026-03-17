10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
В Самарской области «Ласточку» заменят на другие поезда 21 и 22 марта

В Самарской области 21 и 22 марта скоростные поезда «Ласточка» временно не выйдут на ряд пригородных маршрутов. Об этом сообщили в АО «Самарская ППК».

Вместо составов ЭС2Г на линиях будут курсировать поезда ЭД4М. Изменения связаны с производственной необходимостью и затронут направления Самара — Сызрань, а также участок Новокуйбышевская — Тольятти.

21 марта замена коснется поездов №7141 Самара — Сызрань-1 (07:30–09:11), №7142 Сызрань-1 — Самара (09:25–11:07) и №7145 Самара — Сызрань-1 (18:30–20:10).

22 марта изменения затронут поезд №7142 Сызрань-1 — Самара (09:25–11:07), а также рейсы №7124/7123 Новокуйбышевская — Тольятти (17:44–20:07) и №7130/7129 Тольятти — Новокуйбышевская (20:56–23:17).

Пассажирам рекомендовано учитывать изменения при планировании поездок, сообщает ГТРК "Самара".

Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
