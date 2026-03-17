В Самарской области «Ласточку» заменят на другие поезда 21 и 22 марта

В Самарской области 21 и 22 марта скоростные поезда «Ласточка» временно не выйдут на ряд пригородных маршрутов. Об этом сообщили в АО «Самарская ППК».

Вместо составов ЭС2Г на линиях будут курсировать поезда ЭД4М. Изменения связаны с производственной необходимостью и затронут направления Самара — Сызрань, а также участок Новокуйбышевская — Тольятти.

21 марта замена коснется поездов №7141 Самара — Сызрань-1 (07:30–09:11), №7142 Сызрань-1 — Самара (09:25–11:07) и №7145 Самара — Сызрань-1 (18:30–20:10).

22 марта изменения затронут поезд №7142 Сызрань-1 — Самара (09:25–11:07), а также рейсы №7124/7123 Новокуйбышевская — Тольятти (17:44–20:07) и №7130/7129 Тольятти — Новокуйбышевская (20:56–23:17).

Пассажирам рекомендовано учитывать изменения при планировании поездок, сообщает ГТРК "Самара".