10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
В России вновь хотят ужесточить миграционную политику

В России вновь хотят ужесточить миграционную политику

Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – изменения ужесточают ответственность для иностранных граждан за совершение правонарушений, связанных с экстремизмом, угрозой общественной и информационной безопасности. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 16 марта одобрила эту инициативу, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.

В проекте поправок предусматривается установление административного наказания в виде выдворения за пределы России для иностранцев, совершивших нарушения экстремистской направленности и в области общественной безопасности и правопорядка. Также поправки в КоАП увеличивают санкции в сфере миграции и в области защиты государственной границы.

Это касается составов, связанных с нарушением законодательства о религии, принуждением к забастовке, злоупотреблением свободой массовой информации, а также распространением террористического и экстремистского контента через аудиовизуальные сервисы, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Для наиболее опасных из этих деяний (например, по ст. 20.29 КоАП РФ – распространение экстремистских материалов) выдворение предлагается установить в качестве основного и обязательного наказания, уточнил он.

Кроме того, авторы проекта хотят сократить судебное рассмотрение при принятии решений о выдворении. По ряду составов, посягающих на конституционные ценности (например, участие в деятельности нежелательной иностранной организации), предлагается отменить обязательную оценку личности нарушителя и обстоятельств дела при решении вопроса о применении этой меры, сделав ее безальтернативной.

Груздев добавил, что параллельно законопроект предполагает повышение размеров административных штрафов по главе 18 КоАПа. Например, штраф за нарушение режима пребывания предлагается увеличить по простым составам с 2000–5000 до 4000–7000 руб., по квалифицированным – с 5000–7000 до 7000–9000 руб.

Предложенный законопроект не первый шаг к ужесточению ответственности иностранных граждан с 2024 г., напомнила председатель КА Москвы «Минушкина и партнеры» адвокат Анна Минушкина. С февраля 2025 г. миграционное законодательство кардинально изменилось и должностные лица органов внутренних дел (а не суды) наделены полномочием по назначению иностранным гражданам наказания в виде административного выдворения за пределы РФ, продолжает эксперт. По ее мнению, в этой инициативе важно то, что меняется не только строгость санкций, но и сама процедура административного выдворения. Сейчас ходатайство о немедленном исполнении постановления о принудительном выдворении подается в суд и рассматривается судьей, а проектом предлагается передать это полномочие должностным лицам МВД России / пограничной службы. Кроме того, по отдельным составам вводится новая конструкция: административное выдворение может назначаться только в форме контролируемого выдворения. «Это абсолютно новое в законодательстве», – сказала Минушкина.

В начале марта председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на ежегодной ведомственной коллегии заявил, что «ситуация в миграционной среде по-прежнему остается острой, вызывая рост гражданского недовольства и эскалацию межнациональных и межрелигиозных конфликтов, требуя эффективного усиления законодательных, правоохранительных и контрольных мер». Он предложил расширить перечень оснований для прекращения гражданства, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

 

 

Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
