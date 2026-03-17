В России вновь хотят ужесточить миграционную политику

Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – изменения ужесточают ответственность для иностранных граждан за совершение правонарушений, связанных с экстремизмом, угрозой общественной и информационной безопасности. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 16 марта одобрила эту инициативу, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.

В проекте поправок предусматривается установление административного наказания в виде выдворения за пределы России для иностранцев, совершивших нарушения экстремистской направленности и в области общественной безопасности и правопорядка. Также поправки в КоАП увеличивают санкции в сфере миграции и в области защиты государственной границы.

Это касается составов, связанных с нарушением законодательства о религии, принуждением к забастовке, злоупотреблением свободой массовой информации, а также распространением террористического и экстремистского контента через аудиовизуальные сервисы, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Для наиболее опасных из этих деяний (например, по ст. 20.29 КоАП РФ – распространение экстремистских материалов) выдворение предлагается установить в качестве основного и обязательного наказания, уточнил он.

Кроме того, авторы проекта хотят сократить судебное рассмотрение при принятии решений о выдворении. По ряду составов, посягающих на конституционные ценности (например, участие в деятельности нежелательной иностранной организации), предлагается отменить обязательную оценку личности нарушителя и обстоятельств дела при решении вопроса о применении этой меры, сделав ее безальтернативной.

Груздев добавил, что параллельно законопроект предполагает повышение размеров административных штрафов по главе 18 КоАПа. Например, штраф за нарушение режима пребывания предлагается увеличить по простым составам с 2000–5000 до 4000–7000 руб., по квалифицированным – с 5000–7000 до 7000–9000 руб.

Предложенный законопроект не первый шаг к ужесточению ответственности иностранных граждан с 2024 г., напомнила председатель КА Москвы «Минушкина и партнеры» адвокат Анна Минушкина. С февраля 2025 г. миграционное законодательство кардинально изменилось и должностные лица органов внутренних дел (а не суды) наделены полномочием по назначению иностранным гражданам наказания в виде административного выдворения за пределы РФ, продолжает эксперт. По ее мнению, в этой инициативе важно то, что меняется не только строгость санкций, но и сама процедура административного выдворения. Сейчас ходатайство о немедленном исполнении постановления о принудительном выдворении подается в суд и рассматривается судьей, а проектом предлагается передать это полномочие должностным лицам МВД России / пограничной службы. Кроме того, по отдельным составам вводится новая конструкция: административное выдворение может назначаться только в форме контролируемого выдворения. «Это абсолютно новое в законодательстве», – сказала Минушкина.

В начале марта председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на ежегодной ведомственной коллегии заявил, что «ситуация в миграционной среде по-прежнему остается острой, вызывая рост гражданского недовольства и эскалацию межнациональных и межрелигиозных конфликтов, требуя эффективного усиления законодательных, правоохранительных и контрольных мер». Он предложил расширить перечень оснований для прекращения гражданства, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.