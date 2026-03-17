В Госдуме попросили ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой (текст документа есть в распоряжении РБК) проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора».

Лантратова упоминает в обращении к ФАС статью РБК, в которой речь идет о том, что компании в России заключают неформальные договоренности о том, чтобы не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат. Депутат называет это «крайне тревожной практикой».

«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — указывается в обращении.

Ограничение соперничества работодателей за работников способно искажать рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение граждан и создавать преимущества для участников таких соглашений за счет ущемления прав наемных работников, считает Лантратова.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны. Мы хотим развивать человеческий капитал и технологический суверенитет России. Но в данной ситуации, возможно, зарплаты искусственно держат на коротком поводке. Поэтому прошу ФАС проверить, существуют ли такие практики обмена информацией и договоренности о непереманивании сотрудников», — сказала депутат в разговоре с РБК.