10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
В Госдуме попросили ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

179
В Госдуме попросили ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой (текст документа есть в распоряжении РБК) проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора».

Лантратова упоминает в обращении к ФАС статью РБК, в которой речь идет о том, что компании в России заключают неформальные договоренности о том, чтобы не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат. Депутат называет это «крайне тревожной практикой».

«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — указывается в обращении.

Ограничение соперничества работодателей за работников способно искажать рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение граждан и создавать преимущества для участников таких соглашений за счет ущемления прав наемных работников, считает Лантратова.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны. Мы хотим развивать человеческий капитал и технологический суверенитет России. Но в данной ситуации, возможно, зарплаты искусственно держат на коротком поводке. Поэтому прошу ФАС проверить, существуют ли такие практики обмена информацией и договоренности о непереманивании сотрудников», — сказала депутат в разговоре с РБК.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
