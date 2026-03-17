10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
В России выросла популяция волков

Подмосковные леса перестают быть безопасным местом для прогулок: эксперты фиксируют аномальный всплеск численности волков. По последним данным, поголовье хищников в регионе увеличилось почти в 5 раз.

Как стало известно "МК", причина парадоксальна: несмотря на активную застройку и сокращение лесных массивов, кормовая база для серых охотников только растет. Это провоцирует взрывной рост рождаемости в стаях, которые всё чаще выходят к людям. По расчетам специалистов, по подмосковным лесам сейчас могут рыскать до 130 особей.

«Мы наблюдаем процесс "синантропизации" диких животных, — говорит биолог-охотовед Андрей Коновалов. — Волки понимают, что рядом с человеком еду добыть проще: это и свалки, и домашний скот, и собаки на привязи, которые для них являются легкой добычей. Из-за того, что на них стали меньше охотиться в промышленных масштабах, сменилось несколько поколений зверей, которые не боятся запаха человека и звука машин. Это делает их в разы опаснее лесных собратьев».

Подмосковье – не единственный регион в России, который столкнулся с тем, что волки выходят к жилью. На северо-востоке Ленинградской области хищники выходят к жилью из Кургальского заказника. Они спускаются по замерзшим рекам и вплотную подходят к жилью в поисках еды. В конце февраля в деревне Малое Куземкино волки среди бела дня утащили собаку – она была на короткой привязи, и защититься не смогла. Нападения на собак зарегистрированы в Лужском районе Лениградской области, пишет vfokuse.mail.ru.

Псковская область в этом году тоже столкнулась со случаями выхода волков в села. Хищники целенаправленно выискивают собак.

В Красноярском крае количество волков достигло 9 тысяч, при норме в 4 тысячи. Кажется, что это очень много, но посмотрите на карту – это огромная территория, большая часть которой покрыта тайгой. Причина роста популяции та же, что и в Центральной России – волков не отстреливают. Больше всего обеспокоены жители Туруханска (там зарегистрированы случаи нападения волков на собак) и Канского округа. Под Канском обнаглевшие серые хищники уже перестали бояться людей, заходят на улицы поселков и ждут, когда люди пройдут мимо. На полуострове Ямал власти вынуждены пойти на стимулирование охоты на волков – убитого хищника там можно обменять на лицензию на отстрел лося.

В Томской области численность волков выросла в 18 раз: с 89 до 1664 особей. Жалобы на них стали поступать еще в декабре 2025 года. Волки нападали на домашних животных в Парабельском, Чаинском и в Первомайском районах области. Поэтому в 2026 году в Томской области были выделены 3 млн рублей на отстрел хищников.

В Иркутской области популяция волков выросла в два раза – с 3500 до 6274 особей. Хищников здесь начали отстреливать еще в прошлом году. За шкуру убитого волка охотникам платили по 16 500 рублей. В этом году сумма увеличится до 20 тысяч рублей.

