Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев». Об этом губернатор написал в своем канале в MAX:

«Наша региональная программа для ветеранов СВО, созданная по образцу федеральной «Время героев», поддержанной Президентом Владимиром Путиным, дает свои результаты. Сейчас уже второй поток, в процессе – подготовка к третьему.

С участниками второго потока обсудили, как идет обучение, как, по их мнению, можно его улучшить, скорректировать.

Например, обязательно включим тематический блок по совершенствованию коммуникативных навыков. Такое предложение поступило от ветерана СВО, награжденного Орденом Мужества, Максима Барановича.

Кроме того, участники представили свои проекты, которые они разрабатывают в том числе при поддержке наставников программы. Обсудили эти проекты с точки зрения как актуальности идеи, так и ее реализации. Без поддержки ребят не оставим.

Тематика проектов различная, но так или иначе связана с адаптацией ветеранов СВО, их успешной самореализацией в гражданской жизни, желанием передавать свои знания и навыки молодому поколению, в том числе и по управлению БПЛА.

Отдельное направление – адаптивный спорт. Это важнейшая часть реабилитации для участников СВО. На встрече ветеран СВО Иван Сагин обратился с просьбой помочь с инвентарем и оборудованием для развития адаптивного фехтования. Чтобы этим видом спорта могли начать заниматься больше тех, кто им заинтересовался, нужны специализированные коляски. Дал поручение коллегам проработать вопрос. Поможем обязательно.

Благодарю всех, кто принял участие во встрече и высказал свои пожелания и инициативы, их учтем. Продолжаем работать».

