В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года.
Первая модель кроссовера Volga К50 поступит в продажу в России летом 2026 года
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького.
Премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в Самаре
С 07:00 20 марта до 06:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Ленинградской до улицы Венцека.
В Самаре частично перекроют улицу Куйбышева для ремонта теплосети
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев»

207
Вячеслав Федорищев обсудил с участниками второго потока «Школы героев», как идет обучение, как, по их мнению, можно его улучшить, скорректировать.

Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев». Об этом губернатор написал в своем канале в MAX:

«Наша региональная программа для ветеранов СВО, созданная по образцу федеральной «Время героев», поддержанной Президентом Владимиром Путиным, дает свои результаты. Сейчас уже второй поток, в процессе – подготовка к третьему.

С участниками второго потока обсудили, как идет обучение, как, по их мнению, можно его улучшить, скорректировать.

Например, обязательно включим тематический блок по совершенствованию коммуникативных навыков. Такое предложение поступило от ветерана СВО, награжденного Орденом Мужества, Максима Барановича.

Кроме того, участники представили свои проекты, которые они разрабатывают в том числе при поддержке наставников программы. Обсудили эти проекты с точки зрения как актуальности идеи, так и ее реализации. Без поддержки ребят не оставим.

Тематика проектов различная, но так или иначе связана с адаптацией ветеранов СВО, их успешной самореализацией в гражданской жизни, желанием передавать свои знания и навыки молодому поколению, в том числе и по управлению БПЛА.

Отдельное направление – адаптивный спорт. Это важнейшая часть реабилитации для участников СВО. На встрече ветеран СВО Иван Сагин обратился с просьбой помочь с инвентарем и оборудованием для развития адаптивного фехтования. Чтобы этим видом спорта могли начать заниматься больше тех, кто им заинтересовался, нужны специализированные коляски. Дал поручение коллегам проработать вопрос. Поможем обязательно.

Благодарю всех, кто принял участие во встрече и высказал свои пожелания и инициативы, их учтем. Продолжаем работать». 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

