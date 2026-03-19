В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года.
Первая модель кроссовера Volga К50 поступит в продажу в России летом 2026 года
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького.
Премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в Самаре
С 07:00 20 марта до 06:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Ленинградской до улицы Венцека.
В Самаре частично перекроют улицу Куйбышева для ремонта теплосети
В администрации Самары объяснили, почему не публикуют адреса убежищ

В Самаре есть возможность защитить от опасности все население города. Такую информацию предоставили в мэрии.

В Самаре есть возможность защитить от опасности все население города. Такую информацию редакции 63.RU предоставили в мэрии.

Вопрос убежищ стал особенно актуален после того, как в регионе объявили угрозу ракетной атаки. Это было в пятницу, 27 февраля. По всей областной столице работали сирены.

Как пояснили в городской администрации, надо разделять такие понятия, как убежище, укрытие и заглубленное помещение. Так, убежище предназначено для защиты от ядерного, химического, биологического оружия и обычных средств поражения, концентраций химически опасных веществ, биологических средств поражения, патогенных микроорганизмов и токсинов, ионизирующих излучений, а также от высоких температур и продуктов горения.

Убежища создают для:

организаций, имеющих мобилизационное задание и отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места их расположения;

организаций, отнесенных к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенных на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

организаций, эксплуатирующих ядерные установки.

Информация с адресами убежищ на территории Самары носит закрытый характер.

Категория по гражданской обороне — статус организации, присваиваемый исходя из ее значимости для обороны страны, экономики или наличия объектов культурного наследия. От категории зависит объем требований и обязательств по обеспечению безопасности, защите персонала и поддержанию готовности к работе в военное время.

Укрытие предназначено для защиты от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения зданий различной этажности. Укрытия создают для организаций, отнесенных к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенных за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения.

«Для совместного укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, а при их отсутствии — заглубленные помещения подземного пространства, приспособленные для укрытия населения», — сообщили представители мэрии в ответе на запрос 63.RU.

Заглубленное помещение — это часть здания или сооружения, полностью или частично заглубленного в грунт, ограниченная строительными конструкциями. По информации горадминистрации, в Самаре есть больше 4 000 заглубленных помещений подземного пространства. Они могут вместить все население города.

Также для укрытия могут использоваться 7 из 10 станций метро, которые вместе вмещают 9 тысяч человек.

Сейчас мэрия занимается проверкой адресов заглубленных помещений. После этого информацию разместят на сайтах районных администраций, а также на сайте администрации города.

