«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 

Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.

Во встрече приняли участие руководитель Центра мониторинга качества «ЭнергосбыТ Плюс» Николай Андронов, заместитель главного инженера по тепловым сетям Самарского филиала «Т Плюс» Роман Плешков, первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин и председатель городской Думы Сергей Рязанов.
 
Уникальный Центр мониторинга качества создан в 2020 году для работы с обращениями клиентов из ценовых зон теплоснабжения, в которые уже перешли 23 муниципальных образования в регионах «Т Плюс». Позже к диспетчерской функции прибавилась аналитическая: сегодня эксперты ЦМК работают над повышением качества теплоснабжения для всех городов присутствия компании.
 
«Мы стараемся работать на опережение, анализируя любые изменения качества поставки тепла жителям и организациям городов. Совместно с техническими специалистами готовим мероприятия, которые в будущем обеспечат комфорт и уют в домах всех клиентов компании», — рассказал руководитель Центра мониторинга качества «ЭнергосбыТ Плюс» Николай Андронов.
 
Представителей официальной делегации города Спитак интересовала специфика работы централизованной системы теплоснабжения, взаимодействие энергетиков с муниципальными властями и клиентами из числа горожан.
 
«В Спитаке преобладают индивидуальные системы теплоснабжения, однако они дороги в установке и обслуживании. Поэтому в настоящее время мы рассматриваем возможность перехода на централизованную систему, и опыт Самары нам может в этом пригодиться», — отметил начальник отдела градостроительства, землеустройства, сельского хозяйства, коммунального обслуживания и транспорта Спитакской общины (Армения) Ерем Григорян.
 
В апреле 2019 года между Самарой и городом Спитаком было подписано соглашение о сотрудничестве в сферах торговли, ЖКХ, малого и среднего предпринимательства, культуры, образования, спорта и молодёжной политики. Одним из мероприятий по обмену опытом стало знакомство представителей Спитакской общины с работой инновационных энергетических и коммунальных объектов Самары, в числе которых Центр мониторинга качества.

 

Фото предоставлено пресс-службой  Самарского филиала «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

