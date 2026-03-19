Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле

В ходе рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.

Строительство поликлиники ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Её мощность расчитана на 700 посещений в смену. Она будет оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью.

Андрей Орлов осмотрел объект, оценил текущее качество строительно-монтажных работ и указал подрядной организации на недочеты в отделке помещений.

«Необходимо наращивать темпы и тщательно следить за ходом строительных работ. Речь идет о важнейшем объекте, задержки на этом этапе недопустимы, ведь от качества и своевременности выполнения работ зависит последующее функционирование здания и удовлетворенность будущих пациентов»,- подчеркнул министр.

Текущая строительная готовность здания составляет более 70%. На объекте ведутся работы по устройству фасада, монтажу иженерных сетей, а также отделочные работы. Подрядная организация работает в плотном графике, все возникающие задачи решаются оперативно.

«Новая поликлиника общей площадью более 13 тысяч квадратных метров обеспечит качественной медицинской помощью около 79 тысяч жителей Кинеля и Кинельского района. В здании предусмотрены взрослое и детское отделения с отдельными входами, женская консультация, стоматологическое отделение, диагностическая служба. После ввода объекта в эксплуатацию и получения лицензии на оказание медицинской помощи поликлиника примет первых пациентов, ориентируемся на осень текущего года», - отметил руководитель ведомства.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО