Шестерых самарцев осудили за избиение подростков

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года фигуранты, находясь на улице в Советском районе города Самары, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживая за руки трех ранее незнакомых 15-летних подростков, нанесли им удары по лицу и телу руками и ногами. Кроме того, осужденные в качестве угроз и устрашения произвели несколько выстрелов в воздух из аэрозольного устройства, сообщили в пресс-сдужбе СУ СКР СО.

Приговором суда пятерым фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 2 лет 6 месяцев условно каждому. Один осужденный приговорен к отбытию наказания в виде лишения свободы на срок в 1 год в исправительной колонии общего режима.

