Минздрав: россиянок, не планирующих детей, рекомендуется направлять к психологу

Россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраст

Россиянок 18-49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, передает РИА Новости.

Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.

"При указании "0" на вопрос 61 анамнестической анкеты ("Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся") рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей", - говорится в документе.

Уточняется, что при недостаточной или избыточной массе тела, выявлении вредных привычек, хронических соматических заболеваний пациентку могут направить на консультацию врача-терапевта.

 

