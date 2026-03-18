В Приволжском районе отремонтируют более 20 км региональных дорог по нацпроекту

В 2026 году в Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние два участка региональных автомобильных дорог общей протяженностью 20,2 км. Ремонт обеспечит жителям сел Бестужевка и Кашпир надежную транспортную связь с сетью региональных дорог, райцентром и паромной переправой через Волгу.

Ключевым объектом станет участок автодороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяженностью 19,4 км. Он включен в план работ по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с учетом обращений местных жителей и результатов диагностики, подтвердившей ненормативное состояние трассы. Эта дорога служит основным маршрутом, связывающим село Бестужевку с центром района и региональной сетью.

«Дорогу у нас, конечно, латают периодически, но этого недостаточно — состояние покрытия оставляет желать лучшего, — рассказала староста села Бестужевка Наталья Арбузова. — Ею пользуются очень многие: школьный автобус ездит, люди в райцентр и на работу выбираются, к переправе через Волгу тоже все через нее едут. Да и туристов к нам много приезжает — охотники, рыбаки со всей России. Очень ждем, когда дорогу приведут в порядок. Спасибо, что нас услышали».

Кроме того, в нормативное состояние приведут участок автодороги «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир протяженностью 800 м. Эта дорога связывает село Кашпир с региональной трассой «Осинки — Приволжье» — Обшаровка и также востребована у местных жителей, в том числе для подвоза детей к социальным учреждениям по школьному маршруту.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения, из них более 40 км — в рамках капитального ремонта. Перечень региональных объектов ремонта подготовлен с учетом планомерного развития дорожной инфраструктуры Самарской области.

