Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.86
EUR 93.16
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Приволжском районе отремонтируют более 20 км региональных дорог по нацпроекту

198
Ключевым объектом ремонта в 2026 гду станет участок автодороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяженностью 19,4 км.

В 2026 году в Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние два участка региональных автомобильных дорог общей протяженностью 20,2 км. Ремонт обеспечит жителям сел Бестужевка и Кашпир надежную транспортную связь с сетью региональных дорог, райцентром и паромной переправой через Волгу.
Ключевым объектом станет участок автодороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяженностью 19,4 км. Он включен в план работ по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с учетом обращений местных жителей и результатов диагностики, подтвердившей ненормативное состояние трассы. Эта дорога служит основным маршрутом, связывающим село Бестужевку с центром района и региональной сетью.
«Дорогу у нас, конечно, латают периодически, но этого недостаточно — состояние покрытия оставляет желать лучшего, — рассказала староста села Бестужевка Наталья Арбузова. — Ею пользуются очень многие: школьный автобус ездит, люди в райцентр и на работу выбираются, к переправе через Волгу тоже все через нее едут. Да и туристов к нам много приезжает — охотники, рыбаки со всей России. Очень ждем, когда дорогу приведут в порядок. Спасибо, что нас услышали».
Кроме того, в нормативное состояние приведут участок автодороги «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир протяженностью 800 м. Эта дорога связывает село Кашпир с региональной трассой «Осинки — Приволжье» — Обшаровка и также востребована у местных жителей, в том числе для подвоза детей к социальным учреждениям по школьному маршруту.
Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения, из них более 40 км — в рамках капитального ремонта. Перечень региональных объектов ремонта подготовлен с учетом планомерного развития дорожной инфраструктуры Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

