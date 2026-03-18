В 2025 году Тольятти вошёл в число городов с минимальной покупательской активностью на рынке недвижимости. По данным аналитиков «Циана», в городе совершается около 0,9 сделки на 1000 жителей в месяц — почти вдвое ниже среднего показателя по крупным городам России, передает samara.mk.ru.

Объём предложений также остаётся низким: на 1000 жителей приходится около 3 квартир в продаже при среднем уровне 13. Ограниченный выбор сдерживает спрос — на каждые 10 квартир приходится 3,1 сделки.

Как сообщает ТАСС, Максимальные показатели отмечаются в Краснодаре, Тюмени и Екатеринбурге, где за месяц совершается около трех сделок на 1 тыс. жителей или 33-39 сделок на 1 тыс. человек в год. Аналитики указывают, что в таких крупных межрегиональных центрах значительную долю спроса обеспечивают не местные жители, а покупатели из других городов и регионов страны. В среднем по 35 анализируемым городам заключается чуть менее двух сделок на 1 тыс. человек в месяц или около 20 в год.

