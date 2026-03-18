В 2025 году региональное Отделение СФР передало 30 новых автомобилей жителям региона, пострадавшим на производстве

22 ноября 2024 года мужчины похитили из подъезда жилого дома в Самарской области 36-летнюю женщину, с сожителем которой у них был конфликт.
В Самарской области вынесен приговор четырем местным жителям за похищение женщины
В этом году форум «иВолга» пройдет в Самарской области уже в 14-й раз. Это – один из ключевых молодежных проектов, который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании оргкомитета Молодежного форума ПФО "иВолга"
Иван Носков встретился с самарскими боксерами – победителями и призерами Первенства ПФО среди юношей 15-16 лет, которое состоялось в Перми и объединило 158 боксеров из 14 регионов.
Иван Носков поздравил самарских боксёров с победой на первенстве ПФО
В выходные дни, 28 и 29 марта, в Самарском драмтеатре покажут мюзикл «Золушка». Мюзикл «Золушка» – это классическая сказочная история. по мотивам сказки Шарля Перро.
Смотрите спектакли Самарского театра драмы по «Пушкинской карте»
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.
Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР
В Самаре завершается прием заявок на конкурсный отбор для назначения стипендий одаренным детям и талантливой молодежи, добившимся значительных успехов в сфере культуры или различных видах спорта.
В Самаре завершается прием заявок на назначение стипендий одаренным детям в сфере культуры и спорта 
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов с рабочим визитом посетили поликлиническое отделение в поселке Воскресенка.
В Волжском районе в этом году будут возведены 3 ФАПа и врачебная амбулатория
17 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральн
В ПФО скоординировали защиту от паводков и пожаров
В 2025 году региональное Отделение СФР передало 30 новых автомобилей жителям региона, пострадавшим на производстве

Региональнм Отделением СФР за 2025 год было передано 30 машин: 18 человек получили ключи от LADA Granta, а еще 12 — от LADA Vesta.

Отделение Социального фонда России по Самарской области осуществляет обеспечение транспортными средствами граждан, пострадавших в результате несчастного случая на производстве. Таким образом, за 2025 год было передано 30 машин: 18 человек получили ключи от LADA Granta, а еще 12 — от LADA Vesta.

Все переданные машины были заранее адаптированы под индивидуальные потребности будущих владельцев. Внешне они выглядят как обычные серийные автомобили, но при этом оснащены специальной системой ручного управления, что обеспечивает безопасность и комфорт водителя с ограниченными физическими возможностями. Такие машины относятся к техническим средствам реабилитации — медицинской и социальной.

Для получения данной господдержки необходимо пройти медико-социальную экспертизу, а после — подать соответствующее заявление через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, отраженных в программе реабилитации, региональное Отделение Соцфонда осуществляет обеспечение спецтранспортом пострадавших на производстве.

Спецтехника передается в безвозмездное пользование на 7 лет. В течение этого срока она не подлежит продаже или дарению. Также в это время региональное Отделение СФР оказывает финансовую поддержку владельцам, компенсируя часть затрат на топливо и смазочные материалы, техническое обслуживание, один капитальный ремонт автомобиля. По окончании семилетнего срока при подтверждении медицинских показаний гражданин может претендовать на получение нового адаптированного автомобиля. При этом ранее выданная машина переходит в его полную собственность.

Обеспечение транспортным средством — лишь одна из форм поддержки граждан, пострадавших на производстве. За счет средств социального страхования региональное Отделение СФР устанавливает данной категории граждан единовременные и ежемесячные страховые выплаты, обеспечивает необходимыми техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, оплачивает лекарственные средства и санаторно-курортное лечение в соответствии с программой реабилитации пострадавшего.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

 

Фото:  региональное Отделение СФР

Теги: Самара

