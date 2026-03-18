В 2025 году региональное Отделение СФР передало 30 новых автомобилей жителям региона, пострадавшим на производстве

Отделение Социального фонда России по Самарской области осуществляет обеспечение транспортными средствами граждан, пострадавших в результате несчастного случая на производстве. Таким образом, за 2025 год было передано 30 машин: 18 человек получили ключи от LADA Granta, а еще 12 — от LADA Vesta.

Все переданные машины были заранее адаптированы под индивидуальные потребности будущих владельцев. Внешне они выглядят как обычные серийные автомобили, но при этом оснащены специальной системой ручного управления, что обеспечивает безопасность и комфорт водителя с ограниченными физическими возможностями. Такие машины относятся к техническим средствам реабилитации — медицинской и социальной.

Для получения данной господдержки необходимо пройти медико-социальную экспертизу, а после — подать соответствующее заявление через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, отраженных в программе реабилитации, региональное Отделение Соцфонда осуществляет обеспечение спецтранспортом пострадавших на производстве.

Спецтехника передается в безвозмездное пользование на 7 лет. В течение этого срока она не подлежит продаже или дарению. Также в это время региональное Отделение СФР оказывает финансовую поддержку владельцам, компенсируя часть затрат на топливо и смазочные материалы, техническое обслуживание, один капитальный ремонт автомобиля. По окончании семилетнего срока при подтверждении медицинских показаний гражданин может претендовать на получение нового адаптированного автомобиля. При этом ранее выданная машина переходит в его полную собственность.

Обеспечение транспортным средством — лишь одна из форм поддержки граждан, пострадавших на производстве. За счет средств социального страхования региональное Отделение СФР устанавливает данной категории граждан единовременные и ежемесячные страховые выплаты, обеспечивает необходимыми техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, оплачивает лекарственные средства и санаторно-курортное лечение в соответствии с программой реабилитации пострадавшего.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.

