17 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО, председателя Межведомственной комиссии Игоря Паньшина.

В работе комиссии участвовали заместитель Министра МЧС России Вячеслав Бутко, председатель Совета руководителей территориальных органов МЧС России в ПФО – начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, начальник Управления Генпрокуратуры РФ по ПФО Денис Воронин, а также представители Росводресурсов, Росгидромета, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Рослесхоза и органов исполнительной власти регионов ПФО, в том числе Самарской области.

Основная тема – готовность регионов к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону. Участники обсудили профилактические меры по предотвращению ЧС и оценили готовность сил и средств РСЧС к реагированию.

Заместитель начальника Департамента Росгидромета по ПФО Анна Носкова представила прогноз весеннего половодья. Руководители бассейновых водных управлений Росводресурсов доложили о наполнении водохранилищ округа и планируемых режимах их работы. Особое внимание уделили подготовке к паводку 2026 года в Оренбургской области.

Также рассмотрели меры пожарной безопасности, реализуемые органами власти и местного самоуправления. Исполняющий обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев отчитался о подготовке к пожароопасному сезону и межведомственном взаимодействии.

«Мы продолжаем работать в условиях внешнеполитического, финансового и информационного давления со стороны антироссийских сил. Обязаны сделать всё, чтобы не допустить неблагополучного сценария с паводками и пожарами», – отметил Игорь Паньшин.

По итогам заседания определены ключевые направления работы, предложения и рекомендации внесены в протокол.

