Я нашел ошибку
Главные новости:
22 ноября 2024 года мужчины похитили из подъезда жилого дома в Самарской области 36-летнюю женщину, с сожителем которой у них был конфликт.
В Самарской области вынесен приговор четырем местным жителям за похищение женщины
В этом году форум «иВолга» пройдет в Самарской области уже в 14-й раз. Это – один из ключевых молодежных проектов, который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании оргкомитета Молодежного форума ПФО "иВолга"
Иван Носков встретился с самарскими боксерами – победителями и призерами Первенства ПФО среди юношей 15-16 лет, которое состоялось в Перми и объединило 158 боксеров из 14 регионов.
Иван Носков поздравил самарских боксёров с победой на первенстве ПФО
В выходные дни, 28 и 29 марта, в Самарском драмтеатре покажут мюзикл «Золушка». Мюзикл «Золушка» – это классическая сказочная история. по мотивам сказки Шарля Перро.
Смотрите спектакли Самарского театра драмы по «Пушкинской карте»
Медицинская сестра Октябрьской горбольницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону СВО, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.
Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР
В Самаре завершается прием заявок на конкурсный отбор для назначения стипендий одаренным детям и талантливой молодежи, добившимся значительных успехов в сфере культуры или различных видах спорта.
В Самаре завершается прием заявок на назначение стипендий одаренным детям в сфере культуры и спорта 
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов с рабочим визитом посетили поликлиническое отделение в поселке Воскресенка.
В Волжском районе в этом году будут возведены 3 ФАПа и врачебная амбулатория
17 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральн
В ПФО скоординировали защиту от паводков и пожаров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.86
EUR 93.16
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре завершается прием заявок на назначение стипендий одаренным детям в сфере культуры и спорта 

155
В Самаре завершается прием заявок на конкурсный отбор для назначения стипендий одаренным детям и талантливой молодежи, добившимся значительных успехов в сфере культуры или различных видах спорта.

Для кандидатов на назначение стипендий в сфере культуры основными критериями являются систематическое участие в творческих и спортивных состязаниях — художественных выставках, музыкальных, литературных и других творческих конкурсах, фестивалях. Кандидатами на назначение стипендий в сфере физической культуры и спорта могут быть победители или призеры областных, всероссийских и международных соревнований.

Размер стипендии одаренным детям и талантливой молодежи составляет 7500 рублей и устанавливается на один календарный год.

Портфолио и документы на назначение стипендии в сфере физической культуры и спорта можно подать до 27 марта в Департамент физической культуры и спорта администрации города Самары: ул. Фрунзе, 177, каб. 13, тел. 8 (846) 998-67-34. Полный перечень документов опубликован на сайте администрации города: https://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_sports/stipendii/.

Документы для участия в отборе на получение стипендии в сфере культуры принимаются до 1 апреля в Департаменте культуры и молодежной политики: ул. Куйбышева, 129, каб. 2, тел. 8 (846) 332-42-60. Перечень доступен по ссылке: https://vk.com/wall-173865850_2387.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
90
124
146
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
295
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
261
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
598
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
565
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
594
Весь список