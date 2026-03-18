В Самаре завершается прием заявок на назначение стипендий одаренным детям в сфере культуры и спорта 

В Самаре завершается прием заявок на конкурсный отбор для назначения стипендий одаренным детям и талантливой молодежи, добившимся значительных успехов в сфере культуры или различных видах спорта.



Для кандидатов на назначение стипендий в сфере культуры основными критериями являются систематическое участие в творческих и спортивных состязаниях — художественных выставках, музыкальных, литературных и других творческих конкурсах, фестивалях. Кандидатами на назначение стипендий в сфере физической культуры и спорта могут быть победители или призеры областных, всероссийских и международных соревнований.



Размер стипендии одаренным детям и талантливой молодежи составляет 7500 рублей и устанавливается на один календарный год.



Портфолио и документы на назначение стипендии в сфере физической культуры и спорта можно подать до 27 марта в Департамент физической культуры и спорта администрации города Самары: ул. Фрунзе, 177, каб. 13, тел. 8 (846) 998-67-34. Полный перечень документов опубликован на сайте администрации города: https://samadm.ru/authority/the_department_of_physical_culture_and_sports/stipendii/.



Документы для участия в отборе на получение стипендии в сфере культуры принимаются до 1 апреля в Департаменте культуры и молодежной политики: ул. Куйбышева, 129, каб. 2, тел. 8 (846) 332-42-60. Перечень доступен по ссылке: https://vk.com/wall-173865850_2387.

Фото: пресс-служба администрации Самары