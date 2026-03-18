Смотрите спектакли Самарского театра драмы по «Пушкинской карте»

По «Пушкинской карте» в Самарский театр драмы:

21 марта 12.00 (суббота)

«Завтра была война» (16+) Бориса Васильева

Повесть для театра в 2-х частях. Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что очень многим осталось жить считанные дни. Они упоенно воюют с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся, дерутся, хулиганят и дерзят, но кажутся совсем еще детьми... Трагедия, случившаяся в классе, явилась своего рода проверкой готовности к завтрашним жертвам и подвигам.

22 марта 13.00 (воскресенье)

«Алые паруса» (12+) Александра Грина

Эта музыкальная феерия возвращает нас к юности, мечтам и первой любви, заставляя верить в то, что чудеса все-таки случаются. Историю про «Алые паруса» знают, пожалуй, все, и во время спектакля, погружаясь в атмосферу сказки, даже самые холодные сердца могут растаять от великолепного пения актеров.

28 марта 13.00 (суббота)

29 марта 13.00 (воскресенье)

«Золушка» (6+) мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро

Мюзикл «Золушка» – это классическая сказочная история. История о смелости быть собой, о праве выбрать свою дорогу и пройти по ней с тем, кто увидит и полюбит тебя настоящего, бросить вызов предрассудкам и навязанным стереотипам.

Волшебная музыка, сказочные декорации и визуальные эффекты погружают зрителей в атмосферу настоящей магии и чудес, оставляя незабываемые впечатления.

Проект «Пушкинская карта» реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты.

Фото: минкульт СО